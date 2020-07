यूजीसीच्या निर्णयानंतर #studentslivematters हॅशटॅग ट्रेंड; विद्यार्थ्यांनी शेअर केले मजेशीर मीम्स

नवी दिल्ली- विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत असताना हा निर्णय घेण्यात आल्याने अनेक विद्यार्थ्यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर ट्विटरवर #studentslivematters हा हॅशटॅग ट्वेंड होत आहे. अमेरिकेत सुरु असलेल्या #blacklivesmatters च्या धर्तीवर हा हॅशटॅग ट्वेंड करण्यात येत आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोग किंवा यूजीसीने विद्यापीठांना ऑनलाईन, ऑफलाईन किंवा दोन्ही पद्धतीने परीक्षा घेण्याची अनुमती दिली आहे. मात्र, यूजीसीचा हा निर्णय अनेक विद्यार्थ्यांच्या पचनी पडला नसल्याचं दिसत आहे. विद्यार्थ्यांनी यूजीसीच्या या निर्णयाविरोधात सोशल मीडियावर आघाडी उघडी आहे. अनेकांनी सोशल मीडिच्या माध्यमांतून आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेकांनी मीम्स आणि विनोद शेअर करत आयोगाच्या निर्णयाची खिल्ली उडवली आहे.

The education system of our goverment, they promoted all students of classes 1 to 12 in all the schools, then they decided to promote all university student who are in their intermediate semester but atlast when it comes about final year, this is what we get #StudentsLivesMatters pic.twitter.com/t39Ca9Tmpw

— Shivam Singh (@shivamsingh2098) July 7, 2020