Himachal Flood: जोर ओसरूनही जनजीवन विस्कळित; हिमाचलमध्ये रावी नदीला अचानक पूर, वाराणसीत गंगाआरतीला अडथळा

Ravi River Flood: हिमाचल प्रदेशातील बडा बंगाल गावात रावी नदीच्या अचानक पुरामुळे सरकारी इमारती वाहून गेल्या, एनडीआरएफने ४००हून अधिक लोकांना सुरक्षित ठिकाणी नेले. वाराणसीत गंगा नदीची पातळी वाढल्याने आरती आणि अंत्यविधींना अडथळा आला.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : उत्तर भारतात काही ठिकाणी पावसाचा जोर गुरुवारी ओसरला. उत्तराखंड, जम्मू - काश्‍मीर येथे पावसाने उसंत घेतली असली तरी नद्यांची पातळी अजूनही धोक्याचीच आहे. दुसरीकडे हिमाचल प्रदेशात मुसळधार पावसामुळे रावी नदीला अचानक पूर आल्याने कांगडा जिल्ह्यातील बडा बंगाल गावातील अनेक सरकारी इमारती वाहून गेल्या आहेत.

