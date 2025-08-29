Himachal Flood: जोर ओसरूनही जनजीवन विस्कळित; हिमाचलमध्ये रावी नदीला अचानक पूर, वाराणसीत गंगाआरतीला अडथळा

नवी दिल्ली : उत्तर भारतात काही ठिकाणी पावसाचा जोर गुरुवारी ओसरला. उत्तराखंड, जम्मू - काश्मीर येथे पावसाने उसंत घेतली असली तरी नद्यांची पातळी अजूनही धोक्याचीच आहे. दुसरीकडे हिमाचल प्रदेशात मुसळधार पावसामुळे रावी नदीला अचानक पूर आल्याने कांगडा जिल्ह्यातील बडा बंगाल गावातील अनेक सरकारी इमारती वाहून गेल्या आहेत..उत्तराखंडमध्ये तीन आठवड्यापासून बंद असलेला उत्तरकाशीतील रस्ता पूर्ववत झाला. दरम्यान, वाराणसीत गंगेची पातळी वाढली आहे. त्यामुळे उत्तर भारतात पावसाचा जोर कमी झाला तरीही येथील जनजीवन अद्याप विस्कळितच आहे..हिमाचल प्रदेशातील बडा बंगाल गावातील प्राथमिक आणि उच्च विद्यालय, ग्राम पंचायतीची इमारत, आयुर्वेदिक औषधाचे दुकान आणि खाद्यान्नाच्या गोदामाची महापूरामुळे हानी झाली. या गोदामात सुमारे ७० क्विंटल धान्य होते. दोन पूल वाहून गेल्याने गावाचा अन्य राज्याशी संपर्क तुटला आहे. या भागातील दळणवळण व्यवस्था सक्षम नसल्याने मदतकार्यात अडथळे येत आहेत..बडा बंगाल हे समुद्रसपाटीपासून ७८०० फूट उंचीवरचे ठिकाण असल्याने येथे धमसर व कलहानी खिंडीतून पायीच जावे लागते. स्थानिकांच्या मते गावातील मेंढपाळ आपल्या गुराढोरांसह उंचावर अडकले आहेत. शिवाय गुरुवारी चंडीगड-मनाली राष्ट्रीय महामार्गावरील पंडोह येथे कांची मोड येथे रस्ता खचल्याने हा मार्ग बंद पडला आहे..‘एनडीआरएफ’ने कांगडा जिल्ह्यातील इंदोरा येथील अरनी विद्यापीठ परिसरात अडकलेल्या सुमारे चारशेहून अधिक विद्यार्थी व शिक्षकांना सुरक्षित ठिकाणी नेण्यात आले. राज्यातील ११ जिल्ह्यातील एकूण ५३६ रस्ते बंद आहेत. पावसामुळे २६२३ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे..उत्तरकाशीत रस्ता सुरूउत्तरकाशी : उत्तरकाशीतील धराली येथे पाच ऑगस्ट रोजी आलेल्या अचानक पुरामुळे तीन आठवड्यापेक्षा अधिक काळ बंद असलेला उत्तरकाशी ते हर्षिलदरम्यानचा रस्ता आजपासून सुरू झाला. मात्र हर्षिल येथे गंगोत्री राष्ट्रीय महामार्गावरचा काही भाग अजूनही पाण्याखाली असल्याने गंगोत्री तीर्थयात्रा स्थगित आहे. लिमचीगाड, डबरानी, सोनगड येथील रस्त्यांची दुरुस्ती करून उत्तरकाशी आणि हर्षिल यांच्यातील संपर्क पूर्ववत केला आहे. शिवाय हर्षिल, धराली आणि परिसरातील भागात वीज, पाणी आणि दळणवळण व्यवस्था सुरळीत करण्यात आली आहे..वाराणसीच्या घाटावर पाणी वाढलेवाराणसी: गंगा नदीच्या पातळीत सतत वाढ होत असल्याने वाराणसीच्या घाटांवर आरती आणि अंत्यविधी करण्यासह अन्य विधी स्थगित करण्यात आले आहेत. मागील काही दिवसांत पाण्याची पातळी कमी झालेली असताना पुन्हा ती वाढू लागली आहे. आज सकाळी पातळी ७०.२६२ मीटर इशारा पातळी ओलांडत ७०.९१ मीटरवर पोचली होती. ती धोक्याची पातळी ७१.२६२ मीटरजवळ आहे. वाराणसीत गंगा आरतीचे आयोजन करणाऱ्या गंगा सेवा निधीच्या मते, दशाश्र्वमेथ घाटाचा खालचा भाग पाण्यात गेला असून त्यामुळे आयोजकांना परिसरातील इमारतीच्या गच्चीवर जाऊन आरती करावी लागली. तसेच हरिश्चंद्र आणि मणिकर्णिका घाटावरही अंत्यविधीला अडचणी आल्याने वरच्या भागात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. दशाश्र्वमेथ घाट येथील शितला माता मंदिर देखील पाण्याखाली गेले आहे..India Air Pollution: हवेतील धुलिकणांनी वाढलेल्या प्रदूषणाचा भारतीयांना फटका; आयुर्मान ३.५ वर्षांनी कमी.हिमाचलचे रस्ते बंद २१७मंडी जिल्हा१६७कुलू११८४बंद रोहित्र५०३बंद पाणीपुरवठा योजना२० जून ते २६ ऑगस्टदरम्यान१५८मृत्यू३८बेपत्ता.पंजाबमध्ये असंख्य गावे पाण्याखालीचंडीगड : पंजाबच्या विविध जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागात बचाव आणि मदत अभियान सुरू झाले आहे. पंजाबमधील अनेक गाव अजूनही पाण्याखाली आहेत. जिल्हा प्रशासन, लष्कर, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा दल आणि राज्याच्या यंत्रणा मदत कार्यात आहेत. अमृतसर जिल्हा प्रशासनाने रामदास येथील जलमय झालेल्या गावातील महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठांना सुरक्षित ठिकाणी नेले.रावी नदीच्या वाढत्या पातळीमुळे अडकलेल्या नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी नौका तैनात करण्यात आले आहेत. घोनेवाला, मच्छीवाला, मंगू नारू, शहजादा, जट्टान, कोट गुरबख्श, पशियान, महमद, धर्माबाद, रामदास, शामपुरा, पंडोरी, गालिब, बेदी चन्ना गावांना पुराचा फटका बसला आहे. हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू काश्मीरमधील सतलज, बियास आणि रावी नदी पात्रात तसेच साठवण तलाव क्षेत्र भागात पाऊस पडल्याने पंजाबमध्ये पातळी वाढली आहे. त्यामुले नदीकाठचे गाव, शेतीत पाणी शिरले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.