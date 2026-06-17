देश

Sugar Price Hike: साखरेचा दर ४३ रुपये करा, इथेनॉललाही दरवाढ द्या; ऊस उत्पादक आणि कारखान्यांसाठी केंद्राकडे १० मोठ्या मागण्या

Sugar federation demands sugar price hike to ₹43 per kg: साखरेची किमान विक्री किंमत ४३ रुपये किलो व इथेनॉल दरवाढीची मागणी; ऊस उत्पादकांची थकबाकी, कारखान्यांचे तोट्याचे चित्र केंद्रासमोर स्पष्ट
Sugar Mills Push for Higher Sugar and Ethanol Prices Amid Rising Farmer Dues

Sugar Mills Push for Higher Sugar and Ethanol Prices Amid Rising Farmer Dues

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : देशातील साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने केंद्र सरकारकडे साखर आणि इथेनॉलच्या दरवाढीसह दहा मागण्या केल्या आहेत.

Loading content, please wait...
sugarcane
sugar
Price
Ethanol
sugar industry news
agriculture fuel price hike