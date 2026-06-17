Sugar Price Hike: साखरेचा दर ४३ रुपये करा, इथेनॉललाही दरवाढ द्या; ऊस उत्पादक आणि कारखान्यांसाठी केंद्राकडे १० मोठ्या मागण्या

नवी दिल्ली : देशातील साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने केंद्र सरकारकडे साखर आणि इथेनॉलच्या दरवाढीसह दहा मागण्या केल्या आहेत..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादकांच्या समस्यांवर दहा दिवसांच्या आत तोडगा काढण्याचे आश्वासन केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील दिल्लीत आलेल्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करताना २७ मे रोजी दिले होते. त्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार केंद्र सरकारच्या विचारार्थ महत्त्वाचे मुद्दे मंगळवारी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील आणि व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव संजीव चोप्रा यांना सादर केले..साखरेची किमान विक्री किंमत अजूनही प्रतिकिलो ३१ रुपयांवरच स्थिर असल्यामुळे कारखान्यांचे मोठे नुकसान होत आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांची उसाची थकबाकी आठ हजार कोटींच्या पार गेली आहे. त्यामुळे साखरेची किमान किंमत प्रतिकिलो ४३ रुपये करुन ती उसाच्या एफआरपीशी जोडावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. .देशात इथेनॉल निर्मितीची मोठी क्षमता असूनही त्याचा पूर्ण वापर होत नाही. उसाच्या किमती वाढल्या तरी इथेनॉलचे दर वाढवलेले नाहीत. त्यामुळे ‘बी-हेवी मोलासेस’ पासूनच्या इथेनॉलचा दर ६७ रुपये आणि उसाच्या रसापासूनच्या इथेनॉलचा दर ७२ रुपये प्रतिलिटर करण्याची मागणी आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...अन्य महत्त्वाच्या मागण्यागूळ आणि काकवी युनिट्सवर नियंत्रणाची गरजइथेनॉल प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी कारखाना महासंघाला अधिकृत संस्था म्हणून मान्यता मिळावी.थकीत एसडीएफ कर्ज वसुलीच्या ओटीएस योजनेत व्याजात सूट मिळावी.अचूक माहितीसाठी साखर संघटनांना पी-२ डेटा पाहण्याची परवानगी द्या.धोरणात्मक निर्णयांसाठी आंतर-मंत्रालयीन समिती स्थापन करा.‘सीमाशुल्क’कडील साखर पुन्हा निर्यात करण्याची परवानगी द्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.