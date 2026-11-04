Sugar Prices: सर्वसामान्यांची दिवाळी कडू! सणाच्या तोंडावरच साखरेचे दर वाढले; सध्याचे भाव काय?

Rates Hit ₹70 per kg: सणासुदीच्या काळातच साखरेच्या दरात पुन्हा एकदा मोठी वाढ झाली असून सरकारने दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केलेले प्रयत्न तोकडे पडत असल्याचे चित्र आहे. दिवाळी अवघ्या चार दिवसांवर असताना देशभरात साखरेचे दर वाढले आहेत. गेल्या काही दिवसांतच साखरेच्या किमती प्रति किलो चार रुपयांपेक्षा अधिक वाढल्या आहेत. सणांच्या काळात अचानक वाढलेली मागणी आणि बाजारात उपलब्ध साठ्याची कमतरता यामुळे ही भाववाढ झालीय..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशात साखरेचा सरासरी किरकोळ भाव ५९.५० रुपये प्रति किलोवर पोहोचला आहे, तर घाऊक बाजारात सरासरी दर ५५.४० रुपये प्रति किलो इतका नोंदवला गेला आहे. गेल्या एका वर्षाचा विचार केल्यास साखरेच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. एका वर्षापूर्वी याच काळात किरकोळ बाजारात साखरेचा सरासरी दर ४६.५० रुपये प्रति किलो होता आणि घाऊक बाजारात तो ४३.२३ रुपये प्रति किलो होता..Jalna Water Shortage: हिवाळ्यातच अंबड तालुक्यात दुष्काळाच्या झळा! ३२ गावांची तहान भागवण्यासाठी ३९ टँकर सुरू.वर्षभरात साखरेचे दर सुमारे १२ ते १३ रुपयांनी महागले आहेत. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये ३ नोव्हेंबर रोजी नोंदवल्या गेलेल्या आकडेवारीनुसार कोलकातामध्ये साखर सर्वाधिक महाग विकली जात असून तिथे भाव ६५ रुपये प्रति किलोवर गेले आहेत, तर दिल्लीमध्ये ६४ रुपये आणि मुंबईत ६१ रुपये प्रति किलो इतका भाव आहे..साखरेचे दर वाढण्यामागे अनेक स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय घटक कारणीभूत आहेत. चालू वर्षात साखरेचे उत्पादन मागील हंगामाच्या तुलनेत कमी झाले असून त्यामुळे बाजारात पुरवठा मर्यादित झाला आहे. त्यातच सणासुदीच्या हंगामात गोड पदार्थांसाठी अचानक मागणी वाढल्याने उपलब्ध साठ्यावर ताण निर्माण झाला आहे.