Women Empowerment: अडीच एकर शेतीतून ३ लाखांचा नफा; सरकारी योजनांचा आधार घेऊन सुमन देवी बनल्या हजारो महिलांच्या ‘कृषी सखी’

वाराणसीच्या सेवापुरी ब्लॉकमधील मडैया गावातील सुमन देवी, एक साधी महिला शेतकरी. कधीकाळी अडीच एकर शेतीतून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या उत्पन्नावर गुजराण करणाऱ्या सुमन देवी आज हजारो महिलांसाठी आत्मनिर्भरतेचा आदर्श बनल्या आहेत. आज त्या संपूर्ण वाराणसी जिल्ह्यात 'कृषी सखी' म्हणून ओळखल्या जातात. शेती आणि पशुपालन यांचा मिलाफ साधत, त्यांनी केवळ आपल्या कुटुंबालाच आर्थिक स्थैर्य दिले नाही, तर हजारो महिलांना उद्योजकतेचा मार्ग दाखवला..एक छोटासा बदल आणि मोठे यश२०१९ मध्ये, योगी सरकारच्या योजनेंतर्गत भरड धान्याचे बियाणे आणि तांत्रिक मदत मिळाल्यानंतर सुमन देवींनी एक धाडसी निर्णय घेतला. त्यांनी नैसर्गिक शेतीकडे वळण्याचा निश्चय केला. आज त्यांच्या अडीच एकर शेतीत मका, बाजरी, आणि राई यांची लागवड होते. रासायनिक खतांचा खर्च जवळजवळ शून्य झाल्यामुळे त्यांचा नफा तिप्पट वाढला. सुमन अभिमानाने सांगतात, "सरकारी योजना मिळाली नसती तर या छोट्या जमिनीत एवढे उत्पन्न मिळेल, हे स्वप्नातही आले नसते." आता त्या दर हंगामात ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नफा कमवतात..५००० महिलांचा आत्मनिर्भरतेकडे प्रवाससुमन देवींच्या यशाचा प्रभाव केवळ त्यांच्या शेतापुरता मर्यादित राहिला नाही. त्यांच्या यशाने प्रेरित होऊन, आसपासच्या गावातील ५,००० हून अधिक महिला त्यांच्या बचत गटांमध्ये सामील झाल्या आहेत. या महिला एकत्र येऊन धान्य व भाज्या विकतात, पॅकेजिंग करतात आणि थेट बाजारपेठेत ग्राहकांपर्यंत पोहोचतात. एकेकाळी केवळ घरकाम करणाऱ्या या महिला आता उद्योजक बनल्या आहेत..'मल्टीग्रेन पीठ' – एक यशस्वी ब्रँडसुमन यांनी गावातच एक पीठ गिरणी सुरू केली आहे. इथे भरड धान्याची प्रक्रिया करून 'मल्टीग्रेन पीठ' हा ब्रँड तयार करण्यात आला. खुले आणि पॅकबंद स्वरूपात उपलब्ध असलेल्या या पिठाला इतकी मागणी आहे की, त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "धान्य संपते, पण ग्राहक संपत नाहीत.".सुमन फक्त शेतीवर थांबलेल्या नाहीत, तर त्या गोपालन करतात आणि महिलांच्या मदतीने भाजीपाल्याचे उत्पादनही घेतात. यामुळे त्यांना नियमित उत्पन्नाची अनेक साधने मिळाली आहेत. त्यांचे पती धर्मेंद्र सिंह पंचायत भवनात नोकरी करतात, पण तेही शेतीच्या कामात मदत करतात. संपूर्ण कुटुंबाच्या योगदानातूनच ही यशोगाथा साकार झाली आहे..सुमन नम्रपणे सांगतात, "आज मी माझ्या कुटुंबाचे चांगले पालनपोषण करते, पण खरे समाधान तेव्हा मिळते, जेव्हा हजारो महिलांना माझ्यासोबत आत्मनिर्भरतेच्या मार्गावर चालताना पाहते." ही कहाणी केवळ एका महिलेच्या संघर्षाची नसून, ग्रामीण भारतातील स्त्रीशक्तीच्या नव्या जागृतीची आहे. सुमन देवींनी हे दाखवून दिले आहे की, जिद्द आणि परिश्रमातून छोट्या शेतातूनही मोठे स्वप्न प्रत्यक्षात आणता येते आणि हजारो आयुष्ये उजळवता येतात..