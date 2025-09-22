देश

Women Empowerment: अडीच एकर शेतीतून ३ लाखांचा नफा; सरकारी योजनांचा आधार घेऊन सुमन देवी बनल्या हजारो महिलांच्या ‘कृषी सखी’

Sustainable Agriculture: सुमन देवींनी अडीच एकर शेतीतून ३ लाख रुपयांचा नफा मिळवून केवळ आपल्या कुटुंबाला नव्हे, तर ५००० महिलांना आत्मनिर्भरतेचा मार्ग दाखवला. त्यांच्या ‘मल्टीग्रेन पीठ’ ब्रँडने ग्रामीण महिलांच्या सशक्तीकरणाचे उदाहरण तयार केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
वाराणसीच्या सेवापुरी ब्लॉकमधील मडैया गावातील सुमन देवी, एक साधी महिला शेतकरी. कधीकाळी अडीच एकर शेतीतून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या उत्पन्नावर गुजराण करणाऱ्या सुमन देवी आज हजारो महिलांसाठी आत्मनिर्भरतेचा आदर्श बनल्या आहेत. आज त्या संपूर्ण वाराणसी जिल्ह्यात ‘कृषी सखी’ म्हणून ओळखल्या जातात. शेती आणि पशुपालन यांचा मिलाफ साधत, त्यांनी केवळ आपल्या कुटुंबालाच आर्थिक स्थैर्य दिले नाही, तर हजारो महिलांना उद्योजकतेचा मार्ग दाखवला.

Farmer
economy
Rural Development
women empowerment
motivational story
Success story

