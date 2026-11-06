Viral video: मुख्यमंत्र्यांनी पाळला शब्द; ‘'हनुमान अंश' फेम बुंदेली गायकाच्या डोळ्यांवर उपचार सुरू!

मध्य प्रदेश: ‘हनुमान अंश’ चित्रपटातील गायनामुळे ओळख मिळवलेले बुंदेली गायक सुनील लोधी यांच्या डोळ्यांवरील उपचार सुरू झाले आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सुनील यांच्या उपचारांची व्यवस्था करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आता वैद्यकीय उपचारांची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे सुनील यांच्या दृष्टीबाबत नवी आशा निर्माण झाली आहे..सप्टेंबर २०२६ मध्ये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सुनील लोधी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी सुनील यांच्या डोळ्यांवर उपचार करण्यासोबतच संगीत शिक्षणासाठी मदत आणि एक लाख रुपयांची सन्माननिधी देण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनानुसार डोळ्यांच्या उपचारांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे..गायकीतून मिळवली वेगळी ओळखसुनील लोधी हे मध्य प्रदेशातील सागर येथील रहिवासी असून, बुंदेली गायक म्हणून त्यांनी स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. ‘हनुमान अंश’ चित्रपटातील त्यांच्या गायनाने अनेक रसिकांचे लक्ष वेधून घेतले. दृष्टीसंबंधी अडचणी असूनही त्यांनी संगीत क्षेत्रात आपली वाटचाल सुरू ठेवली..संगीत शिक्षणासाठीही मदतीचे आश्वासनमुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी सुनील यांना डोळ्यांवरील उपचारांबरोबरच संगीताचे शिक्षण घेण्यासाठी आवश्यक मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच एक लाख रुपयांची सन्माननिधी देण्याचेही जाहीर केले होते. उपचार सुरू झाल्यामुळे त्यांच्या आरोग्यासोबतच संगीत क्षेत्रातील पुढील वाटचालीलाही आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे.एका गुणी कलाकाराला उपचार आणि शिक्षणासाठी मदत मिळाल्याने त्याच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी नवी संधी निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.