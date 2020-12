सनी देओल यांचे विचित्र ट्विट; नेमके कोणाच्या बाजूने

नवी दिल्ली- तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. शेतकरी आंदोलनाचा आज 10 वा दिवस असून 8 डिसेंबर रोजी भारत बंदची घोषणा करण्यात आली आहे. आंदोलनाच्या मुद्द्यावरुन पंजाबी स्टार दिलजीत दोसांझ आणि बॉलिवूड कलाकार कंगना रनौत आपसात भीडले होते. त्यांनतर सोशल मीडियावर चांगलाच धुराळा उडाला. आता शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावर बॉलीवूड अभिनेते आणि गुरदासपूरचे भाजपचे लोकसभा खासदार सनी देओल यांनी भाष्य केलं आहे. त्यांनी यासंदर्भात ट्विट केलं आहे.

सर्व जगाला मी विनंती करतो की हा शेतकरी आणि आमच्या सरकारमधील मुद्दा आहे. यामध्ये अन्य कोणत्याही लोकांनी पडू नये, कारण सरकार आणि शेतकरी आपसात चर्चा करत असून याचे समाधान लवकरच मिळेल, असं सनी देओल म्हणाले आहेत. मला माहितेय की अनेक लोक याचा फायदा उठवू पाहात आहेत आणि अनेक लोक अडचणी निर्माण करत आहेत. हे लोक शेतकऱ्यांच्या भल्याचा विचार करत नाहीहेत, तर आपला स्वार्थ पाहात आहे. दीप सिद्धू, जे निवडणुकीवेळी माझ्यासोबत होते, खूप काळापासून माझ्यासोबत नाहीयेत. त्यामुळे ते जे काही करत आहे, त्याच्याशी माझा काही संबंध नाही, असंही ते म्हणाले आहेत.

मी माझ्या पक्षासोबत आणि शेतकऱ्यांसोबत आहे आणि नेहमी शेतकऱ्यांसोबत असेन. आमच्या सरकारने नेहमीच शेतकऱ्यांच्या भल्याचा विचार केला आहे आणि मला विश्वास आहे की सरकार त्यांच्यासोबत चर्चा करुन योग्य निकालापर्यंत पोहोचेल, असं सनी देओल यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. देओल यांचे ट्विट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

दरम्यान, तीन कृषी कायद्यांविरोधात (Farm Law) शेतकऱ्यांनी सुरु केलेले आंदोलन (Farmer's Protest) देशव्यापी आंदोलनाचे स्वरुप घेत आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांनी 8 डिसेंबरला भारत बंदचे आवाहन केले आहे. यात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थानसह अनेक राज्यातील संघटना भाग घेणार आहेत. अनेक राजकीय पक्षांनीही या भारत बंदला समर्थन दिले आहे. मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेसनेही या बंदला पाठिंबा दिला आहे.

I stand with BJP and farmers; govt always thinks of farmers' betterment: Sunny Deol

Read @ANI Story | https://t.co/CcsSrbKgwr pic.twitter.com/quL9Sulz0E

— ANI Digital (@ani_digital) December 6, 2020