8 डिसेंबरच्या 'भारत बंद'ला देशव्यापी स्वरुप; काँग्रेससह डझनभर पक्षांचे समर्थन

नवी दिल्ली- तीन कृषी कायद्यांविरोधात (Farm Law) शेतकऱ्यांनी सुरु केलेले आंदोलन (Farmer's Protest) देशव्यापी आंदोलनाचे स्वरुप घेत आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांनी 8 डिसेंबरला भारत बंदचे आवाहन केले आहे. यात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थानसह अनेक राज्यातील संघटना भाग घेणार आहेत. अनेक राजकीय पक्षांनीही या भारत बंदला समर्थन दिले आहे. मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेसनेही या बंदला पाठिंबा दिला आहे.

काँग्रेसचे प्रवक्ता पवन खेडा म्हणाले की, "काँग्रेसने 8 डिसेंबरला होणाऱ्या भारत बंदला समर्थन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही पक्ष कार्यालयासमोरही आंदोलन करणार आहोत. राहुल गांधींचा पाठिंबा शेतकरी आंदोलनाला मजबूतीने देण्यासाठी हे पाऊल असेल. प्रदर्शन यशस्वी व्हावे यासाठी आम्ही प्रयत्न करु."

'ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमिटी'च्या बॅनरखाली बोलावण्यात आलेल्या भारत बंदमध्ये देशातील 400 पेक्षा अधिक शेतकरी संघटना भाग घेत आहेत. काँग्रेससह अन्य काही राजकीय पक्षांनीही याला पाठिंबा दिला आहे. तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक दल, राजद, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) आणि सपा या पक्षांनी भारत बंदला पाठिंबा दिला आहे. डावेपक्ष सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआई (एमएल), RSP आणि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक या पक्षांचाही आंदोलनाला पाठिंबा आहे.

