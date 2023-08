लखनऊ : साऊथचे सुपरस्टार रजनीकांत यांनी शनिवारी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची त्यांच्या लखनऊमधील निवासस्थानी जाऊन सदिच्छा भेट घेतली. जेव्हा रजनीकांत यांचं आगमन झालं तेव्हा आदित्यनाथ यांनी त्यांचं स्वागत केलं.

यावेळी रजनीकांत यांनी खाली वाकून योगींच्या पाया पडले. याचा व्हिडिओ समोर आला आहे. (Superstar Rajinikanth take blessing of Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath with touch his feet video went viral)

व्हिडिओत नेमकं काय?

रजनीकांत आपल्या पांढऱ्या रंगाच्या कारमधून खाली उतरले. त्यानंतर ते योगींच्या घराकडे जात असताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्यांच्या स्वागतासाठी दारात उभे आहेत. यावेळी हात जोडून योगी त्यांचं स्वागत करतात.

पण तेव्हाच रजनीकांत खाली वाकून योगींच्या पाया पडले आणि उभं राहून हात जोडून त्यांच्या स्वागताला प्रतिसाद दिला. यावेळी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य देखील उपस्थित होते.

योगींसोबत 'जेलर' पाहणार - रजनीकांत

दरम्यान, या भेटीनंतर रजनीकांत यांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. "आपण मुख्यमंत्री योगींसोबत आपला ब्लॉकबस्टर 'जेलर' हा सिनेमा पाहणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. देवाचे आशीर्वाद आहेत की आमचा सिनेमा हीट होतोय असंही ते यावेळी म्हणाले"

सिनेमात रजनीकांत यांची उपस्थिती महत्वाची

तसेच उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी या भेटीवर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, "मला देखील जेलर हा सिनेमा पाहण्याची संधी मिळाली. मी रजनीकांत यांचे अनेक सिनेमे पाहिले आहेत. ते खूपच टॅलेंटेड कलाकार आहेत. त्यांच्या सिनेमात खूप काही नसलं तरी केवळ आपल्या परफॉर्मन्सवर ते सिनेमा तरुन नेतात. त्यामुळं सिनेमात रजनीकांत यांची उपस्थिती ही खूपच महत्वाची गोष्ट असते"