CJI SuryaKant: आरोपींसाठी शिक्षा वेदनादायक नसेल, तोपर्यंत...; सरन्यायधीशांचे मोठे संकेत! शिक्षेची तीव्रता वाढणार? मोदी सरकारही शॉक

नवी दिल्ली: अॅसिड हल्ल्यांच्या गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी अधिक कडक कारवाईची गरज व्यक्त करत, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विद्यमान कायद्यात आमूलाग्र बदल करण्याचे सुचवले आहे. या गुन्ह्यांना हुंडाबळींइतकेच गंभीर मानून, न्यायालयाने असामान्य दंडात्मक पावले उचलण्यावर भर दिला. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणी सुनावणी करताना, गुन्हेगारांना तीव्र शिक्षेची आवश्यकता अधोरेखित केली. ते म्हणाले की, असाधारण दंडात्मक उपाययोजना कराव्या लागतील... जोपर्यंत शिक्षा आरोपींसाठी वेदनादायक नसते, तोपर्यंत असे गुन्हे थांबण्याची शक्यता नाही..खंडपीठात मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती आर. महादेवन आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांचा समावेश होता. त्यांनी अॅसिड हल्ल्यांच्या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या व्यक्तींच्या मालमत्तेवर जप्ती करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. "आरोपींची संपत्ती का जप्त होऊ शकत नाही?" असा थेट प्रश्न विचारत, त्यांनी सांगितले की, असे पाऊल पीडितांना न्यायपूर्ण भरपाई देण्यासाठी आणि भविष्यातील गुन्हे रोखण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते..कायद्यात हस्तक्षेप करणे आवश्यकन्यायालयाने हेही नमूद केले की, या गुन्ह्यांमध्ये निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपींवर टाकली जावी, जसे की हुंडाबळीच्या प्रकरणांत होते. या संदर्भात, केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे यांना सांगण्यात आले की, शिक्षेची तीव्रता वाढवण्यासाठी कायद्यात हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. मुख्य न्यायाधीशांनी जोर देत म्हटले की, अॅसिड हल्ले हुंडाबळींपेक्षा कुठल्याही प्रकारे कमी गंभीर नाहीत..CJI Suryakant: 'केस जिंकण्यापलीकडे काहीतरी मोठं…' ; भारताच्या भविष्यासाठी CJI सूर्यकांतांनी वकिलांना दिला वेगळाच फॉर्म्युला.जनहित याचिकेवर आधारितही सुनावणी हरियाणाच्या शाहीन मलिक यांच्या जनहित याचिकेवर आधारित होती. मलिक स्वतः अॅसिड हल्ल्याची पीडिता असून, तिच्या याचिकेतून अपंग व्यक्तींच्या कायद्यातील व्याख्येचा विस्तार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विशेषतः, अॅसिड जबरदस्तीने पाजवल्याने अंतर्गत अवयवांना झालेल्या गंभीर नुकसानीसाठी पुरेशी वैद्यकीय साहाय्य आणि भरपाई मिळावी, अशी तिची अपेक्षा आहे. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, मलिकच्या प्रकरणातील सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. याविरुद्ध तिने दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. न्यायालयाने तिच्या स्थितीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करत, तिला कायदेशीर मदत देण्याचे आश्वासन दिले. तिच्या आवडीच्या उत्तम वकिलांची सेवा उपलब्ध करून देण्याची तयारी दाखवली. मलिकने न्यायालयाला सांगितले की, हल्ला झाला तेव्हा ती २६ वर्षांची होती आणि आता तिचे वय ४२ वर्षांवर पोहोचले आहे. तिने आपल्या आयुष्यातील १६ वर्षे न्यायालयीन लढाईत व्यतीत केली, तरीही आरोपी निर्दोष सुटले. तिने उच्च न्यायालयाला याचिकेची सुनावणी घेण्याची विनंती केली..केंद्रशासित प्रदेशांना विस्तृत माहिती सादर करण्याचे आदेशखंडपीठाने या प्रकरणी देशभरातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विस्तृत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यात अॅसिड हल्ल्यांच्या प्रकरणांची वर्षनिहाय आकडेवारी, न्यायालयांतील त्यांची सद्य:स्थिती आणि पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजना यांचा समावेश आहे. अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये दाखल झालेल्या आरोपपत्रांची माहितीही मागवण्यात आली आहे. याशिवाय, उच्च न्यायालयांसह याचिकांची संख्या जाणून घेण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली. प्रत्येक पीडितेबाबत थोडक्यात तपशील मागवले गेले, ज्यात त्यांची शैक्षणिक पात्रता, रोजगाराची स्थिती, वैवाहिक परिस्थिती आणि वैद्यकीय खर्च यांचा उल्लेख आहे. विशेषतः, ज्या प्रकरणांत पीडितांना अॅसिड पिण्यास सक्ती करण्यात आली, त्या घटनांची माहितीही मागितली गेली.यापूर्वी, खंडपीठाने सर्व उच्च न्यायालयांकडून प्रलंबित अॅसिड हल्ल्यांच्या प्रकरणांबाबत अहवाल मागितले होते. या सुनावणीद्वारे न्यायालयाने अशा गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी प्रतिबंधक उपायांची गरज व्यक्त केली. पीडितांच्या न्याय आणि पुनर्वसनासाठी कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यावर भर देण्यात आला. या निर्णयामुळे अॅसिड हल्ल्यांच्या पीडितांना अधिक मजबूत कायदेशीर संरक्षण मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे केंद्र सरकारला कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी प्रेरणा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे..Emergency Case मध्ये मध्यरात्रीही न्यायालय उघडणार; CJI Suryakant यांच्या 'या' प्लॅनमुळे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेत मोठा बदल!