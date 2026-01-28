देश

CJI SuryaKant: आरोपींसाठी शिक्षा वेदनादायक नसेल, तोपर्यंत...; सरन्यायधीशांचे मोठे संकेत! शिक्षेची तीव्रता वाढणार? मोदी सरकारही शॉक

Supreme Court Signals Tougher Laws as Acid Attacks Compared to Dowry Deaths : अॅसिड हल्ले हुंडाबळीइतकेच गंभीर; आरोपींना वेदनादायक शिक्षा नसेल तर गुन्हे थांबणार नाहीत, सर्वोच्च न्यायालयाचं स्पष्ट निरीक्षण
नवी दिल्ली: अॅसिड हल्ल्यांच्या गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी अधिक कडक कारवाईची गरज व्यक्त करत, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विद्यमान कायद्यात आमूलाग्र बदल करण्याचे सुचवले आहे. या गुन्ह्यांना हुंडाबळींइतकेच गंभीर मानून, न्यायालयाने असामान्य दंडात्मक पावले उचलण्यावर भर दिला. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणी सुनावणी करताना, गुन्हेगारांना तीव्र शिक्षेची आवश्यकता अधोरेखित केली. ते म्हणाले की, असाधारण दंडात्मक उपाययोजना कराव्या लागतील... जोपर्यंत शिक्षा आरोपींसाठी वेदनादायक नसते, तोपर्यंत असे गुन्हे थांबण्याची शक्यता नाही.

