Pre-Marital Physical Relations : लग्नापूर्वी शारीरिक संबंध ठेवताना सावधान ! सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं महत्त्वाचं निरीक्षण, नेमकं काय म्हटलं ?

Supreme Court Advice : सुप्रीम कोर्टाने लग्नापूर्वी शारीरिक संबंध ठेवताना विवेक आणि सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला. खोट्या लग्नाच्या आश्वासनावरून दाखल बलात्कार प्रकरणाच्या जामीन सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
Yashwant Kshirsagar
लग्नापूर्वीच्या शारीरिक संबंध ठेवताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदले आहे. लग्नाआधी कोणावरही आंधळा विश्वास ठेवू नये, असा सल्लाही कोर्टानं दिला आहे. एका महिलेच्या तक्रारीवरून दाखल बलात्काराच्या खटल्याची सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टानं हे निरीक्षण नोंदवले आहे.

