Pre-Marital Physical Relations : लग्नापूर्वी शारीरिक संबंध ठेवताना सावधान ! सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं महत्त्वाचं निरीक्षण, नेमकं काय म्हटलं ?

लग्नापूर्वीच्या शारीरिक संबंध ठेवताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदले आहे. लग्नाआधी कोणावरही आंधळा विश्वास ठेवू नये, असा सल्लाही कोर्टानं दिला आहे. एका महिलेच्या तक्रारीवरून दाखल बलात्काराच्या खटल्याची सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टानं हे निरीक्षण नोंदवले आहे. .लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन बलात्कार करणाऱ्या आरोपाशी संबंधित खटल्याची सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, लग्नापूर्वी एक पुरूष आणि एक महिला "पूर्णपणे अनोळखी" असतात आणि त्यांनी विवाहपूर्व शारीरिक संबंधांबाबत सावधगिरी बाळगली पाहिजे. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना विवेक आणि सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि उज्जल भुयान यांचे खंडपीठ आरोपीच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करत होते. आरोपीवर लग्नाच्या बहाण्याने महिलेशी अनेक वेळा शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप आहे..सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने म्हटले आहे की, प्रथमदर्शनी हे संबंध संमतीने असल्याचे दिसून येते. न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी टिप्पणी केली, "आपण जुन्या पद्धतीचे असू शकतो, परंतु लग्नापूर्वी एक पुरूष आणि एक महिला अनोळखी असतात. अशा प्रकरणांमध्ये खूप सावधगिरी बाळगली पाहिजे. लग्नापूर्वी कोणावरही आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नये.".महिलेच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, दोघे २०२२ मध्ये एका मॅट्रिमोनियल वेबसाइटवर भेटले होते. आरोपीने लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन दिल्लीत आणि नंतर दुबईत तिच्याशी अनेक वेळा शारीरिक संबंध ठेवले होते असा आरोप आहे. महिलेचा आरोप आहे की, आरोपीच्या आग्रहास्तव ती दुबईला गेली, जिथे तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला आणि तिच्या संमतीशिवाय आक्षेपार्ह व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्यात आला. आरोपीने व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी दिल्याचा तिचा आरोप आहे..Supreme Court Verdict : विवाहित महिला 'लग्नाचं आमिष दाखवून बलात्कार' केल्याचा आरोप करु शकत नाही, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय.आधीच लग्न झाल्याचा आरोपमहिलेने तिच्या तक्रारीत असेही म्हटले आहे की, तिला नंतर कळले की आरोपी आधीच विवाहित आहे आणि जानेवारी २०२४ मध्ये पंजाबमध्ये त्याने पुन्हा लग्न केले होते. दिल्ली हायकोटाने आणि कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीचा जामीन अर्ज आधीच फेटाळला आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रथमदर्शनी आरोपांवरून असे दिसून येते की लग्नाचे वचन सुरुवातीपासूनच खोटे होते. कारण आरोपी आधीच विवाहित होता. .सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात समेट घडवून आणण्याची शक्यता शोधण्याचा सल्ला दिला आहे आणि दोन्ही पक्षांना मध्यस्थीकडे पाठवण्याचा विचार करत आहे. खंडपीठाने आरोपीच्या वकिलाला महिलेला भरपाई मिळण्याची शक्यता विचारात घेण्यास सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी बुधवारी होणार आहे.