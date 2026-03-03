देश

Supreme Court: न्यायाधीशांनी AI चा वापर करून लिहिला निकाल, अस्तित्वातच नसलेल्या खटल्यांचा संदर्भ; सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?

Supreme Court AI verdict case: अस्तित्वात नसलेल्या खटल्यांचा संदर्भ देत एआयच्या मदतीने निकाल लिहिल्याचा आरोप; सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली गंभीर दखल, संबंधित संस्थांना नोटीस
Updated on

नवी दिल्ली: एआय तंत्रज्ञानाचा न्यायालयात चुकीचा वापर होत असल्याची बाब समोर आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने सांगितले की, खरे नसलेल्या किंवा अस्तित्वात नसलेल्या निर्णयांवर आधारित निकाल देणे चुकीचे आहे आणि ते गंभीर गैरवर्तन मानले जाऊ शकते.

