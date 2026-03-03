Supreme Court: न्यायाधीशांनी AI चा वापर करून लिहिला निकाल, अस्तित्वातच नसलेल्या खटल्यांचा संदर्भ; सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?

नवी दिल्ली: एआय तंत्रज्ञानाचा न्यायालयात चुकीचा वापर होत असल्याची बाब समोर आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने सांगितले की, खरे नसलेल्या किंवा अस्तित्वात नसलेल्या निर्णयांवर आधारित निकाल देणे चुकीचे आहे आणि ते गंभीर गैरवर्तन मानले जाऊ शकते..एआयची मदतया प्रकरणाची सुरुवात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या जानेवारीतील एका आदेशाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेतून झाली. याचिकाकर्त्यांनी असा आरोप केला की, कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात काही असे निकाल उद्धृत केले होते जे प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नव्हते आणि ते एआयच्या मदतीने तयार केलेले होते.हे प्रकरण वादग्रस्त मालमत्तेच्या तपासणीसाठी दिलेल्या वकील-आयुक्ताच्या अहवालाशी संबंधित होते. कनिष्ठ न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप फेटाळले. मात्र, काही निकाल बनावट असल्याचा दावा करत याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने प्रकरणाचा विचार करून कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आणि पुनरावलोकन याचिका फेटाळली..कायदेशीर परिणामयानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने हा मुद्दा गंभीर असल्याचे सांगितले. २७ फेब्रुवारीच्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले की, खोट्या किंवा काल्पनिक निकालांवर आधारित निर्णय देणे ही फक्त तांत्रिक चूक नाही, तर त्याचे कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात..Supreme Court: ४०० सिमेंट पिशव्या, ३२ वर्षांचा संघर्ष… अखेर सुप्रीम कोर्टाचा निकाल! छत्रपती संभाजीनगर प्रकरणात नेमकं काय घडलं?.या प्रकरणात न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला नोटीस पाठवली आहे. तसेच वरिष्ठ वकील श्याम दिवान यांची न्यायालयाला मदत करण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे..चिंता व्यक्तसुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला वकील-आयुक्ताच्या अहवालावर पुढील कारवाई करू नये असे सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० मार्च रोजी होणार आहे.दरम्यान, १७ फेब्रुवारीला दुसऱ्या एका प्रकरणात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठानेही एआय वापरून याचिका तयार करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. त्यांनी सांगितले की, एआयने तयार केलेल्या मजकुराचा वाढता वापर धोकादायक ठरू शकतो..Rooh Afza Supreme Court verdict: सरबतचा मुद्दा थेट सुप्रीम कोर्टात! रुह अफझा प्रकरणात असा निर्णय, ज्याने कर गणितच बदललं….सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.