Ahmedabad Plane Crash: ''पायलटची चूक सांगणं दुर्दैवी'', अहमदाबाद विमान अपघातप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?

नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयाने एअर इंडियाच्या AI-171 विमान अपघाताबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले की, या घटनेला केवळ 'पायलटची चूक' म्हणणे दुर्दैवी आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी स्वतंत्र चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर केंद्र सरकार, DGCA आणि एअरक्राफ्ट ऍक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्युरो (AAIB) यांच्याकडून उत्तर मागितले आहे.एअर इंडिया विमान अपघाताच्या प्रकरणात वैमानिकाने जाणून-बुजून इंधन पुरवठा बंद केला होता, अशा अहवालांवर न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी असे दावे अत्यंत गैरजबाबदार असल्याचे म्हटले..चौकशी अहवाल येण्यापूर्वीच पायलटची चूक कशी?ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, वॉल स्ट्रीट जर्नलने एक अहवाल प्रकाशित केला होता, त्यात वैमानिकांनाच अपघातासाठी दोषी ठरवले होते. सूत्रांच्या हवाल्याने छापलेला हा अहवाल सरकारला अधिकृतपणे सादर होण्यापूर्वीच प्रकाशित झाला होता, असे त्यांनी सांगितले. वैमानिक अत्यंत अनुभवी असतानाही 'पायलटची चूक' हा भ्रम वेगाने पसरला, असे भूषण म्हणाले.या अहवालात कॅप्टन सुमित सबरवाल आणि फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव्ह कुंदर यांच्यातील संवादाचा उल्लेख होता. कॉकपिटमधील ऑडिओनुसार, एका वैमानिकाने विचारले, 'तू हे बंद का केलेस?' त्यावर दुसऱ्या वैमानिकाने उत्तर दिले- 'मी नाही केले.' याच आधारावर सुरुवातीला हा अपघात वैमानिकांच्या चुकीमुळे झाला असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता..260 लोकांचा मृत्यू झाला होतान्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एनके सिंह यांच्या खंडपीठासमोर या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी झाली, ज्यात 12 जून रोजी अहमदाबादमध्ये झालेल्या एअर इंडिया अपघाताची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या अपघातात 260 लोकांचा मृत्यू झाला होता.प्रशांत भूषण यांनी या प्रकरणी पारदर्शकतेची मागणी करत, स्वतंत्र तज्ज्ञांना फ्लाइट डेटा रेकॉर्डरची तपासणी करण्याची परवानगी द्यावी, जेणेकरून खरे कारण समोर येऊ शकेल, असे म्हटले. तथापि, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी अशा प्रकरणांमध्ये गोपनीयतेची गरज असल्याचे सांगत म्हटले, 'अशा प्रकरणांमध्ये गोपनीयता सर्वात महत्त्वाची आहे.'.या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित असलेल्या प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, 12 जून रोजी झालेल्या एअर इंडिया अपघाताला 100 दिवसांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे, पण अद्याप केवळ प्राथमिक चौकशी अहवालच जारी करण्यात आला आहे. भूषण म्हणाले, 'आजपर्यंत कोणताही अहवाल नाही, काय झाले याबाबत कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. बोईंग 787 मध्ये प्रवास करणारे सर्व प्रवासी आजही धोक्यात आहेत.' त्यांनी असेही सांगितले की, तपास पथकात तीन सदस्य DGCA चेच सध्याचे अधिकारी आहेत, तर DGCA च्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर सार्वजनिक करण्यावर भर देत भूषण म्हणाले की, पीडित कुटुंबे आणि माजी वैमानिकांना भीती आहे की, प्राथमिक अहवालात लिहिलेली एक ओळ, ज्यात वैमानिकाच्या चुकीकडे निर्देश केला होता, ती आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी घाईगडबडीने पसरवली. वैमानिक आणि चालक दलातील सर्व सदस्यांनी अपघातात जीव गमावला असल्याने या प्रकरणात गोपनीयता योग्य नाही, असे भूषण म्हणाले..सुप्रीम कोर्टाने अटकळी टाळण्याचा दिला इशारासर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मात्र अटकळी टाळण्याचा इशारा दिला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, 'निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी आवश्यक आहे, पण तुम्ही इतक्या जास्त माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी का करत आहात? जर डेटा रेकॉर्ड सार्वजनिक झाला, तर लोक आपापल्या पॉडकास्ट रूममध्ये बसून वेगवेगळे सिद्धांत मांडू लागतील. जर उद्या कोणी बेजबाबदारपणे म्हटले की वैमानिकाची चूक होती आणि नंतर अहवालाने त्यांना क्लीन चिट दिली, तर कुटुंबावर काय परिणाम होईल?'यावर प्रशांत भूषण यांनी उत्तर दिले की, प्राथमिक अहवालानेच विमानातील त्रुटींकडे निर्देश केला होता, ज्याकडे DGCA ने गांभीर्याने घेतले नाही. त्यांनी सांगितले की, संपूर्ण चौकशी अहवाल सार्वजनिक केला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता या जनहित याचिकेवर नोटीस जारी केली आहे आणि DGCA कडून उत्तर मागितले आहे..