Supreme Court : मोदी सरकारला धक्का! भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यातील सुधारणेवरून सुप्रीम कोर्टाचा संताप

Supreme Court judges differ on validity of Section 17A of Prevention of Corruption Act : सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यावर महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. यावेळी न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी भ्रष्टाचारविरोधीत कायद्यातील कलम १७ अ रद्द करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केलं. हे कलम असंवैधानिक असून ते रद्द केले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. कोणत्याही भ्रष्टाचार प्रकरणात चौकशीसाठी संबंधित प्राधिकरणाची मंजुरी घेण्याची अट ही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणारी आहे, अशी टीप्पणी त्यांनी केली. .मंगळवारी भ्रष्टाचार विरोधीत कायद्यातील कलम १७ अ बाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी या कलमाविरोधात तर दुसरे न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांनी कलमाच्या बाजुने मत मांडलं. या कमलामुळे प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना संरक्षण मिळते, अशी टीप्पणी त्यांनी केली. मात्र, यावेळी दोन्ही न्यायाधीशांनी वेगवेगळे निकाल दिल्याने ही सुनावणी सरन्यायाधीशांकडे वर्ग करण्यात आली..Supreme Court : 'its very serious issue' सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांमध्ये जोरदार युक्तिवाद, CJI सूर्यकांतही संतापले, खटला अतिशय गंभीर.हे प्रकरण सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यासमोर मांडले जाणार आहे. ते या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी मोठ्या खंडपीठाची स्थापना करण्याची शक्यता आहे. तसेच संबंधित खंडपीठ जो निर्णय घेईल, तो अंतिम असेल, असंही न्यायालयाकडून स्पष्ट कऱण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर आता विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत..Supreme Court : मोदी सरकारला धक्का! निवडणूक आयुक्तांबाबतच्या कायद्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाची नोटीस, मागितलं उत्तर.संबंधित कलम भ्रष्टाचार विरोधी कायदा १९८८ मध्ये २०१८ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलं होतं. तत्कालीन मोदी सरकराने हा संसदेत हे सुधारणाविधेयक मांडलं होतं. खोट्या भ्रष्टाचाराऱ्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी या कलमाचा समावेश करण्यात येत असल्याचंही त्यावेळी सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. मात्र आता या कलमावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाकडून अंतिम काय निर्णय येतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.