राजकीय पक्षांना उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी करावी लागणार जाहीर; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

नवी दिल्ली : गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या व्यक्तींना उमेदवारी देणाऱ्या राजकीय पक्षांना आता चाप बसणार असून सर्वोच्च न्यायालयाने तसे आदेशच पक्षांना दिले आहेत. गुन्हा दाखल असलेल्या व्यक्तींना उमेदवारी का देण्यात आली याची कारणे व अशा व्यक्तींच्या गुन्ह्यांची माहिती पक्षाच्या संकेतस्थाळावर टाकण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांना दिले आहेत.

'हे' ११ नगरसेवक करणार राष्ट्रवादीत घरवापसी; गणेश नाईकांना मोठा धक्का..

Supreme Court directs political parties to upload on their websites the reasons for selection of candidates with criminal antecedents. pic.twitter.com/WGibnBLvEJ

गुन्हेगारी क्षेत्रातील अनेकांना राजकीय पक्षांमध्ये मोठमोठी पदे तसेच निवडणूकांमध्ये उमेदवारी देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशा व्यक्तींना उमेदवारी मिळू नये अशी मागणीही अनेकदा करण्यात आली. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. मात्र, आता या प्रकाराला चाप बसावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानेच राजकीय पक्षांना फटकारले असून, कारणंही द्यायला सांगितली आहेत.

Supreme Court also directs political parties to publish credentials, achievements and criminal antecedents of candidates on newspaper, social media platforms and on their website while giving a reason for selection of candidate with criminal antecedents. https://t.co/HE0Om38zGn

— ANI (@ANI) February 13, 2020