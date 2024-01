Bilkis Bano Case: गुजरात सरकारनं सुटका केलेले सर्व 11 दोषी पुन्हा तुरुंगात जाणार; सुप्रीम कोर्टानं दिला अल्टिमेटम

नवी दिल्ली : गुजरातमधील बिल्किस बानो सामुहिक बलात्कार आणि हत्याकांड प्रकरणातील दोषींची गुजरात सरकारनं केलेली सुटका सुप्रीम कोर्टानं रद्दबातल ठरवली आहे. तसेच सुटका झालेल्या या सर्व ११ दोषींनी पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत. तसेच यासाठी दोन आठवड्यांचा अल्टिमेटमही दिला आहे. यामुळं गुजरात सरकारला मोठा झटका बसला आहे. (Supreme Court ask eleven convicts in the bilkis bano case to surrender back to prison within 2 weeks)