Supreme Court Bail Order : आरोपीला चुकून जामीन मंजूर, सुप्रीम कोर्टाने तरीही बदलला नाही आदेश, नेमकं कारण काय ?

CrPC Section 362 : आरोपीने निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले.सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की स्वाक्षरी झालेला आदेश कोर्ट स्वतः बदलू किंवा रद्द करू शकत नाही. सीआरपीसी कलम 362 नुसार केवळ किरकोळ कारकुनी चुका दुरुस्त करता येतात, निकाल बदलता येत नाही.
The Supreme Court of India reaffirming the legal principle that a judicial order, once signed, cannot be altered under CrPC Section 362, even if issued due to a clerical mistake.

Yashwant Kshirsagar
सुप्रीम कोर्टाने असा निर्णय दिला आहे की चूक कितीही विचित्र असली तरी कोर्ट स्वाक्षरी केलेला आदेश रद्द करू शकत नाहीत, सुप्रीम कोर्टाने अंमली पदार्थ प्रकरणातील आरोपीचा जामीन पुन्हा बहाल केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने असा निर्णय दिला की पाटणा हाय कोर्टाने पूर्वी दिलेला जामीन रद्द करण्यात आपल्या अधिकारांपेक्षा जास्त काम केले आहे.

