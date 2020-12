कोट्याचे धोरण म्हणजे गुणवत्ता नाकारणे नाही; सुप्रीम कोर्टाची स्पष्टोक्ती

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने काल शुक्रवारी जातीय आरक्षणाच्या संकल्पनेवर एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कोर्टाने म्हटलंय की, कोट्याचे धोरण राखीव प्रवर्गासाठी असले तरीही गुणवंत उमेदवारांना नोकरीच्या संधी नाकारण्याचा त्याचा उद्देश नाहीये. न्यायाधीश उदय लळीत यांनी याबाबतचा निर्णय दिला. कोटा पद्धतीबाबत उमेदवाराची जात आणि त्याचा प्रवर्ग विचारात न घेता फक्त त्याच्या गुणवत्तेच्या आधारावरच जागांची भरती केली पाहिजे. पुढे त्यांनी म्हटले आहे की खुल्या प्रवर्गातील स्पर्धा पूर्णपणे गुणवत्तेवर आधारित असणे आवश्यक आहे. न्यायाधीश भट यांनी म्हटले की, असं केल्याने जातीय आरक्षण प्राप्त होईल. जिथे प्रत्येक सामाजिक प्रवर्ग त्यांच्या आरक्षणाच्या मर्यादेमध्येच मर्यादित राहिल आणि यामुळे गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होईल. खुला प्रवर्ग हा सर्वांसाठीच खुला आहे. उमेदवार आरक्षणाचा लाभार्थी आहे की नाही यापेक्षा गुणवत्ता हाच खुल्या प्रवर्गातील जागेसाठी महत्त्वपूर्ण निकष आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केलं आहे.



