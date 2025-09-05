Supreme Court: बेसुमार वृक्षतोडीमुळे नैसर्गिक आपत्ती; उत्तरेतील पूरस्थितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे खडे बोल

नवी दिल्ली : हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसारख्या राज्यांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या भूस्खलन आणि पुराबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. ४) केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांना धारेवर धरले. या प्रकरणात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देतानाच वृक्षांची बेसुमार, बेकायदा कत्तल नैसर्गिक आपत्तीला कारणीभूत ठरली आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. .सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण; तसेच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर आणि पंजाब सरकारला या प्रकरणात नोटीस बजावली आहे. ‘‘उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबमध्ये आपण अभूतपूर्व भूस्खलन आणि पूर पाहिले आहेत. प्रसारमाध्यमांच्या बातम्यांवरून असे लक्षात येते की, पुरामध्ये मोठ्या प्रमाणात लाकूड वाहत होते. ही झाडे बेकायदा कापली गेली आहेत, असे दिसते. त्यामुळे प्रतिवादींना नोटीस बजावावी,’’ असे सरन्यायाधीश म्हणाले..खंडपीठाने याचिकाकर्ते अनामिका राणा यांची बाजू मांडणारे वकील आकाश वसिष्ठ आणि शुभम उपाध्याय यांना केंद्रीय यंत्रणांना नोटीस आणि याचिकेची प्रत देण्यास परवानगी दिली. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी न्यायालयात उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना परिस्थितीची दखल घेण्यास आणि उपाययोजना करण्यास सांगितले. ‘‘कृपया याची नोंद घ्या. हा एक गंभीर मुद्दा असल्याचे दिसते. .आजूबाजूला मोठ्या संख्येने लाकूड दिसत आहे. वृक्षांची बेसुमार कत्तल झाल्याचे दिसत आहे. आम्ही पंजाबची छायाचित्रे पाहिली आहेत. संपूर्ण शेते आणि पिके पाण्याखाली गेली आहेत कमी करण्याच्या उपाययोजनांसह विकासाचा समतोल राखला पाहिजे,’’ असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे..वकील आकाश वसिष्ठ यांच्या माध्यमातून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत भूस्खलन आणि अचानक आलेल्या पुराच्या कारणांसाठी कृती आराखडा तयार करण्याची, एसआयटी’ चौकशी करण्याची; तसेच अशा आपत्ती पुन्हा येऊ नयेत यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडे आपत्ती निवारण प्राधिकरण असूनही, या आपत्तीमुळे होणारे नुकसान रोखण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी कोणतीही योजना नाही, असेही याचिकादारांनी म्हटले आहे..भाक्रा धरण परिसरात दक्षतेचा इशाराचंडीगड : भाक्रा धरणाच्या कमाल क्षमतेपेक्षा सुमारे एक फूट कमी असल्याने रूपनगर प्रशासनाने गुरुवारी दक्षतेचा इशारा जारी केला. सतलज नदीजवळील लोकांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचे आवाहन केले. भाक्रा धरणातील पाण्याची पातळी गुरुवारी सकाळी १, ६७८ फुटांवर पोहोचली असून, धरणातील पाण्याच्या प्रवाहाची आवक ९५४३५ क्युसेक होती. बियास नदीवरील पोंग धरणातील पाण्याची पातळी १,३९४ फुटांवर पोहोचली आहे. नांगल आणि आनंदपूर साहिबच्या अनेक गावांमधील लोकांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचे किंवा जिल्हा प्रशासनाने उभारलेल्या मदत छावण्यांमध्ये जाण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. ते पुढे म्हणाले, ‘‘आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल आणि इतर यंत्रणांची पथके तैनात करण्यात आली आहेत. ’’.Pune Traffic: बांधकाम यंत्रांचा भररस्त्यात मुक्काम; बिजलीनगर ते वाल्हेकरवाडी रस्त्यावर बेशिस्तीत भर.कृषिमंत्र्यांचा संवादअमृतसर : केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी गुरुवारी (ता. ४) पंजाबच्या अमृतसर जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागांचा दौरा केला. तेथे पूरग्रस्त शेतकऱ्यांशी त्यांनी संवाद साधला. त्यांनी राज्याच्या विविध भागांचा दौरा केला. अमृतसर, गुरुदासपूर आणि कपूरथला जिल्ह्यातील गावांनाही त्यांनी भेट दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.