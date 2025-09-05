देश

Supreme Court: बेसुमार वृक्षतोडीमुळे नैसर्गिक आपत्ती; उत्तरेतील पूरस्थितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे खडे बोल

Natural Disaster India: हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये झालेल्या भूस्खलन व पुराबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीस बजावली. न्यायालयाने बेकायदा वृक्षतोड नैसर्गिक आपत्तीला कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
नवी दिल्ली : हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसारख्या राज्यांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या भूस्खलन आणि पुराबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. ४) केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांना धारेवर धरले. या प्रकरणात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देतानाच वृक्षांची बेसुमार, बेकायदा कत्तल नैसर्गिक आपत्तीला कारणीभूत ठरली आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.

