रक्ताच्या जवळच्या नात्यांमध्ये विवाह करण्याच्या प्रथेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. अशा विवाहांमुळे जन्माला येणाऱ्या मुलांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या पार्श्वभूमीवर अशा विवाहांना प्रतिबंध घालण्यासाठी कायदा करता येईल का, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. त्याचबरोबर या विषयावर समाजात जागरूकता निर्माण करण्याची गरजही न्यायालयाने अधोरेखित केली..दृष्टिबाधित विद्यार्थिनीच्या याचिकेमुळे प्रकरण चर्चेतबंगळुरूमधील एका दृष्टिबाधित विद्यार्थिनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तिच्या म्हणण्यानुसार, तिचे आई-वडील एकमेकांचे जवळचे रक्ताचे नातेवाईक आहेत. त्यांच्या विवाहामुळे तिला जन्मापासूनच आनुवंशिक समस्येचा सामना करावा लागत आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान रक्ताच्या नात्यात विवाह केल्याने पुढील पिढीच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचा मुद्दा उपस्थित झाला..विवाहाचा निर्णय वैयक्तिक, मात्र कायदा करण्याचा अधिकार संसदेलासुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणाशी विवाह करायचा हा प्रत्येक व्यक्तीचा वैयक्तिक निर्णय आहे. त्यामुळे न्यायालय थेट अशा विवाहांवर बंदी घालू शकत नाही. मात्र, या संदर्भात स्वतंत्र कायदा करण्याचा पर्याय उपलब्ध असून त्याबाबत निर्णय घेणे हे संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात येते.केंद्र सरकारने अशा विवाहांना प्रतिबंध करण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करता येईल का, याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच सरकारने या विषयावर आवश्यक पावले उचलावीत किंवा नागरिकांमध्ये योग्य माहिती पोहोचवण्यासाठी जनजागृती करावी, असेही निरीक्षण नोंदवले..8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ? पेन्शनही वाढणार? 6% इन्क्रिमेंट अन् DA बाबत मोठी अपडेट.दक्षिण भारतात अशा विवाहांचे प्रमाण अधिक असल्याचा दावायाचिकाकर्त्याने न्यायालयात असा दावा केला की, दक्षिण भारतातील काही राज्यांमध्ये जवळच्या रक्ताच्या नात्यात विवाह करण्याची प्रथा तुलनेने अधिक आहे. अशा विवाहांचे प्रमाण सुमारे ३० टक्के असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले. या पद्धतीमुळे आरोग्याशी संबंधित समस्या निर्माण होत असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला.यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी अंगणवाडी आणि ग्रामपंचायत स्तरावर जनजागृती करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. रक्ताच्या नात्यातील विवाहांमुळे आरोग्यावर परिणाम का होऊ शकतात, यामागील वैज्ञानिक कारणे सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवली पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले..मुस्लिम पर्सनल लॉ आणि हिंदू विवाह कायद्यातील तरतुदीसध्या मुस्लिम पर्सनल लॉनुसार जवळच्या नातेवाईकांमधील काही विवाहांना मान्यता आहे. दुसरीकडे, हिंदू विवाह कायद्यात विशिष्ट नातेसंबंधांमध्ये विवाह करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मात्र, या विषयावर सर्वच बाबींना लागू होईल अशी कठोर कायदेशीर तरतूद नसल्याचे याचिकेतील मुद्द्यांमधून समोर आले आहे..मुलांच्या आरोग्यावरील संभाव्य परिणामांचा मुद्दाअॅडव्होकेट अंजुमन त्रिपाठी यांच्या माध्यमातून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत वैद्यकीय विज्ञानाचा आधार देण्यात आला आहे. जवळच्या रक्ताच्या नात्यात विवाह झाल्यास त्यांच्या अपत्यांमध्ये जन्मजात व्यंग निर्माण होण्याचा धोका असू शकतो, असे नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये जन्मतः अंधत्व किंवा बहिरेपणा, शारीरिक आणि मानसिक विकासात अडथळे, अपंगत्व, बालमृत्यू तसेच विविध आरोग्यविषयक समस्यांचा समावेश असल्याचे याचिकेत सांगण्यात आले आहे. या सर्व मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे..8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ? पेन्शनही वाढणार? 6% इन्क्रिमेंट अन् DA बाबत मोठी अपडेट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.