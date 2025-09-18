Supreme Court: छोटा राजनचा जामीन सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द

नवी दिल्ली : हॉटेल व्यावसायिक जया शेट्टी यांच्या हत्येप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने कुख्यात गुंड छोटा राजन याच्या जन्मठेपेची शिक्षा निलंबित करत त्याला जामीन दिला होता. सीबीआयकडून या निकालाविरोधात करण्यात आलेल्या याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेचे निलंबन तसेच छोटा राजनचा जामीन रद्द केला आहे. .इतर चार प्रकरणांमध्ये छोटा राजन दोषी ठरला आहे तसेच २७ वर्षे तो फरार होता, असा युक्तिवाद सीबीआयची बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी केला. जया शेट्टी यांची २००१ साली मुंबईत निर्घृण हत्या झाली होती. .छोटा राजनच्या इशाऱ्यावरून ही हत्या झाल्याचे विशेष मोका न्यायालयात सिद्ध झाले होते. याप्रकरणी न्यायालयाने त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मोका न्यायालयाच्या आदेशाला छोटा राजनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते..Nagpur High Court: गुन्हा उशिरा दाखल करणे हा कायद्याचा गैरवापरच; उच्च न्यायालय, अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्यावरील गुन्हा रद्द.गतवर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यात न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने शिक्षेचे निलंबन केले होते तसेच त्याचा जामीन अर्ज मंजूर केला होता. पत्रकार जे. डे हत्या प्रकरणात छोटा राजन दिल्लीतील तिहार तुरुंंगात बंद असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा त्याला कोणताही फायदा झाला नव्हता. इंडोनेशियातील बाली येथे छोटा राजनला अटक झाली होती. त्यानंतर २०१५ मध्ये त्याचे भारतात प्रत्यर्पण झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.