Supreme Court: छोटा राजनचा जामीन सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द

Chhota Rajan: मुंबई उच्च न्यायालयाने छोटा राजनला जया शेट्टी हत्याकांडातील जन्मठेपेची शिक्षा निलंबित करून जामीन दिला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा जामीन रद्द करत शिक्षेची निलंबनही रद्द केली आहे.
नवी दिल्ली : हॉटेल व्यावसायिक जया शेट्टी यांच्या हत्येप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने कुख्यात गुंड छोटा राजन याच्या जन्मठेपेची शिक्षा निलंबित करत त्याला जामीन दिला होता. सीबीआयकडून या निकालाविरोधात करण्यात आलेल्या याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेचे निलंबन तसेच छोटा राजनचा जामीन रद्द केला आहे.

