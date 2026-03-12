ओबीसी आरक्षणासाठी नवा नियम! नॉन-क्रीमी लेयरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा सर्वात मोठा निर्णय; उत्पन्न निकषांमध्ये महत्त्वाचा बदल

OBC creamy layer criteria : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठी नॉन-क्रीमी लेयर श्रेणीमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जरी पालक गट IV मध्ये सरकारी नोकरी करत असतील आणि दरवर्षी ₹8 लाखांपेक्षा जास्त कमाई करत असतील तरीही त्यांचे उत्पन्न क्रीमी लेयरमध्ये समाविष्ट केले जाणार नाही. शिवाय अशा प्रकरणांमध्ये शेती उत्पन्नाचा विचार केला जाणार नाही. फक्त इतर स्रोतांमधून कुटुंबाचे उत्पन्न दरवर्षी ₹8 लाखांपेक्षा कमी असले पाहिजे..सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते, डीओपीटीच्या २००४ च्या पत्रातील परिच्छेद ९ आता अवैध आहे. त्यानुसार, बँक/खाजगी नोकऱ्यांमध्ये असलेल्यांचा फक्त पगार हा क्रिमी लेयर मानला जाऊ शकत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये, सरकारी गट III आणि IV पदांसह पदाची समतुल्यता प्रथम निश्चित केली जाईल. तोपर्यंत, फक्त १९९३ चा ओएम लागू राहील. या निर्णयाचा फायदा अशा अनेक लोकांना होईल ज्यांना पूर्वी क्रिमी लेयरच्या चुकीच्या व्याख्येमुळे ओबीसी आरक्षणातून वगळण्यात आले होते. .प्रेमभंग म्हणजे धोका नाही; सहमतीने संबंधानंतर लग्नास नकार दिल्यास तो बलात्कार ठरत नाही, फसवणुकीची खरी व्याख्या HC ने सांगितली!.जे नोकरीत आहेत पण योग्य केडरमध्ये नाहीत. हा निर्णय अशा सर्व प्रकरणांना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल. हे अंमलात आणण्यासाठी DoPT ला सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. आवश्यक असल्यास, इतर श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या ज्येष्ठतेवर परिणाम होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी अतिरिक्त पदे निर्माण केली जातील. भविष्यातील नागरी सेवा परीक्षांमध्ये वैध OBC-NCL प्रमाणपत्रांना (DM/तहसीलदारांकडून) प्राधान्य दिले जाईल; पगारावर आधारित नकार रद्द केले जातील. .पेट्रोल-डिझेलचा साठा किती? इंडियन ऑइलने इंधन टंचाईच्या प्रश्नावर दिलं स्पष्टीकरण.या निर्णयामुळे OBC आरक्षणाचा मूळ उद्देश पुनर्संचयित होईल. रोहित नाथन (CSE-२०१२) आणि केतन बॅच (CSE-२०१५) सारख्या अनेक प्रकरणांमध्ये, DoPT ला सहा महिन्यांच्या आत पुन्हा पडताळणी करावी लागेल आणि OBC-NCL दर्जा द्यावा लागेल. देशात ओबीसी प्रवर्गासाठी २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. सरकारने यासाठी काही नियम स्थापित केले आहेत. या नियमांनुसार, प्रत्येक ओबीसी उमेदवार या आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाही. हे साध्य करण्यासाठी, ओबीसी प्रवर्ग क्रिमी आणि नॉन-क्रीमी लेयर्समध्ये विभागला गेला आहे. फक्त नॉन-क्रीमी ओबीसी उमेदवारांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.