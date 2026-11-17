सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याशी न्यायालयातच गैरवर्तन केल्याचा आरोप असलेल्या वकील प्रवीण सिंघल यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. सिंघल यांच्याविरोधात फौजदारी न्यायालयीन अवमानाची कारवाई सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांच्या आदेशावर आक्षेप घेत त्यांना पदावरील खुर्चीवर बसण्याची पात्रता नसल्याचे वक्तव्य वकिलाने केले होते. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने संबंधित वकिलावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे..तातडीच्या सुनावणीची मागणी फेटाळल्याने वकील संतप्तसोमवारी अॅडव्होकेट प्रवीण सिंघल एका प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित झाले होते. संबंधित प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली. मात्र, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी त्यांना काही वेळ प्रतीक्षा करण्यास सांगितले. यावरून सिंघल संतप्त झाले आणि त्यांनी न्यायालयातच आक्रमकपणे बोलण्यास सुरुवात केली.हे प्रकरण न्यायालयातील कथित भ्रष्टाचाराशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, नेमका कोणता भ्रष्टाचाराचा मुद्दा होता, याबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही..सरन्यायाधीशांच्या खुर्चीवरून वादग्रस्त वक्तव्यमाध्यमांमधील वृत्तानुसार, संतापलेल्या वकिलाने सरन्यायाधीशांना उद्देशून त्यांच्या खुर्चीवर बसण्याच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच, त्या पदासाठी आवश्यक असलेली प्रामाणिकता त्यांच्याकडे नसल्याचेही म्हटले. या प्रकारानंतर न्यायालयातील सुनावणीचे ऑडिओ रेकॉर्डिंग बंद करण्यात आले. त्यानंतर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी प्रवीण सिंघल यांना न्यायालयाच्या बाहेर नेले.दरम्यान, बार कौन्सिलच्या पदाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला महत्त्वाची माहिती दिली आहे. प्रवीण सिंघल यांनी यापूर्वीही अशाच प्रकारे गैरवर्तन केल्याचे दर्शवणारे काही व्हिडीओ आपल्याकडे उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले..8th Pay Commission : पगारवाढीबाबत मोठी घडामोड; कर्मचाऱ्यांच्या पदरात काय पडणार? बैठकीपूर्वी मोठी तयारी, किमान वेतन थेट ६९ हजारांवर...?.१८ नोव्हेंबरला प्रकरणावर सुनावणीया प्रकरणाची १८ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे सचिव आणि सहसचिव प्रज्ञा बघेल व मीनेश दुबे यांनी न्यायालयात उपस्थित राहून या प्रकरणाची सुनावणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत आणि पत्रकार निखिल वागळे यांच्याशी संबंधित प्रकरणासोबत जोडण्याची विनंती केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याबद्दल केलेल्या वक्तव्यांवरून राऊत आणि वागळे यांच्याविरोधातही प्रकरण सुरू आहे..भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीवरून वादाला सुरुवातसोमवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यासह न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. यावेळी सिंघल यांनी न्यायालयातील कथित भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. या संदर्भात २ नोव्हेंबर रोजी सरन्यायाधीशांना पत्र पाठवले होते, मात्र त्यावर अद्याप उत्तर मिळाले नसल्याचा दावा त्यांनी केला..यावर न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांनी अशा प्रकारच्या मुद्द्यांचा उल्लेख न्यायालयात करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, सिंघल आपली भूमिका सोडण्यास तयार नव्हते. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी या विषयाकडे लक्ष दिले जाईल, असे सांगत त्यांना प्रतीक्षा करण्यास सांगितले. त्यावर मी थांबणार नाही, तुम्ही त्या खुर्चीवर बसण्यास पात्र नाही आणि तुमच्याकडे आवश्यक प्रामाणिकता नाही, अशा शब्दांत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली..उत्तर प्रदेशात १९ लाख मतदार वाढले, एकूण संख्या १३ कोटींहून अधिक; ७ महिन्यात जेन झी मतदारांमध्ये मोठी घट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.