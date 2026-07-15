"सलवार काढणं किंवा छाती दाबणं म्हणजे अत्याचाराचा प्रयत्न नव्हे"; हायकोर्टाच्या निकालावर CJI Suryakant संतप्त, न्यायाधीशांना दिला सल्ला?

महिलांविरोधातील लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन संवेदनशीलतेच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका वादग्रस्त निर्णयावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तीव्र आक्षेप नोंदवत न्यायाधीशांनी निकाल देण्यापूर्वी पुरेसे संशोधन करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने देशभरातील न्यायालयांसाठी काही महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक सूचनाही जारी केल्या आहेत..न्यायाधीशांच्या संवेदनशीलतेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे भाष्यसुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, महिलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये काही न्यायालयांच्या निर्णयांत संवेदनशीलतेचा अभाव दिसून येत आहे. यावेळी न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांनी पाटणा उच्च न्यायालयाच्या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या तत्सम निर्णयाचा संदर्भ देण्यात आला होता का, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी न्यायाधीशांनी स्वतः संशोधन करण्याची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे, अशी तीव्र टिप्पणी करत न्यायालयीन प्रक्रियेत आवश्यक तयारीचे महत्त्व अधोरेखित केले..देशभरासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारीया प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी समितीने तयार केलेला लैंगिक गुन्ह्यांमधील न्यायालयीन संवेदनशीलतेवरील अहवाल तातडीने सर्वोच्च न्यायालय आणि सर्व उच्च न्यायालयांच्या संकेतस्थळांवर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय, सर्व राज्यांना पोलीस ठाण्यांसाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचे आदेश देण्यात आले. एफआयआर नोंदवताना तसेच आरोपपत्र दाखल करताना या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन होईल, याची खात्री करण्यासही राज्यांना सांगण्यात आले आहे..Supreme Court: 'पोलिसांकडे जा, व्यवस्थेवर विश्वास ठेवा', पैगंबरविरोधी वक्तव्य प्रकरणातील याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश.पाटणा उच्च न्यायालयाचा वादग्रस्त निर्णय९ जुलै रोजी पाटणा उच्च न्यायालयाने बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आलेल्या एका आरोपीची शिक्षा रद्द केली होती. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात महिलेची सलवार काढणे आणि छाती दाबणे या कृतीवरून बलात्काराचा प्रयत्न सिद्ध होत नाही, असे म्हटले. तसेच, बलात्काराच्या प्रयत्नाला स्पष्ट आधार देणारा वैद्यकीय पुरावा नोंदीवर उपलब्ध नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले..हे प्रकरण बिहारमधील अमरपूर येथील असून, २००८ मध्ये एक तरुणी आपल्या वडिलांसोबत फोटो काढण्यासाठी स्टुडिओमध्ये गेली होती. आरोपानुसार, फोटो पाहण्याच्या बहाण्याने स्टुडिओ चालकाने वडिलांना बाहेर थांबण्यास सांगून आतून दरवाजा बंद केला आणि तरुणीवर बलात्कार केला. मुलीच्या आरडाओरडीनंतर तिचे वडील आत पोहोचताच आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाला. या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला बलात्काराच्या प्रयत्नासाठी दोषी ठरवले होते; मात्र पाटणा उच्च न्यायालयाने तो निर्णय रद्द केला..अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही दिला होता असाच निर्णयसुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील शोभा गुप्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, अशा प्रकारचे निर्णय वाढत्या प्रमाणात समोर येत आहेत. त्यांनी १७ मार्च २०२५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा उल्लेख केला. त्या निर्णयात मुलीच्या पायजम्याची नाडी ओढणे आणि तिचे छाती दाबणे ही कृती बलात्काराचा प्रयत्न मानता येणार नाही, असे नमूद करण्यात आले होते. या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत न्यायाधीशांना अधिक संवेदनशील करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू केली होती..Supreme Court: सुप्रीम कोर्टाने हाय कोर्टाचे २८ निर्णय का रद्द केले; नेमकं काय घडलं होतं, काय होतं प्रकरण?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.