सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडून दोन महत्त्वाची प्रकरणे काढून घेतली आहेत. या प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान वेगवेगळ्या ठिकाणी घडलेल्या प्रशासकीय आणि नियामक त्रुटींचा मुद्दा देशव्यापी पातळीवर उपस्थित करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयातील चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी हा निर्णय घेतला. या घडामोडीमुळे संभाव्य धार्मिक वादही टळल्याचे वृत्त समोर आले आहे..भटक्या जनावरांना हटवण्याच्या आदेशावरून वादाची शक्यतान्यायमूर्ती अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने ४ ऑगस्ट रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सार्वजनिक ठिकाणांवरील भटक्या जनावरांना हटवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, या आदेशावरून वाद निर्माण झाला. कारण रस्त्यांवर फिरणाऱ्या भटक्या जनावरांमध्ये गायी आणि वासरांची संख्या मोठी आहे.या आदेशानंतर उत्तर प्रदेशातील एका रहिवाशाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. आदेशाची अंमलबजावणी करताना गायी आणि त्यांच्या पिल्लांना पकडणे, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवणे किंवा त्यांच्याशी अयोग्य वर्तन होण्याची भीती अर्जदाराने व्यक्त केली होती. अशा कारवाईत जनावरांना मिळणाऱ्या घटनात्मक संरक्षणाचा विचार केला जाणार नाही, अशीही चिंता त्यांनी मांडली.भारतीय समाजात प्राचीन काळापासून गायींना गोमाता मानून त्यांची पूजा आणि आदर केला जातो. त्यामुळे गायींची हत्या किंवा त्यांच्याशी होणारे गैरवर्तन यामुळे विशेषतः हिंदू समुदायाच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊ शकतात, असे अर्जात नमूद करण्यात आले होते..जनावरांच्या पुनर्वसनाबाबतही चिंताभटक्या जनावरांना हटवण्याच्या व्यापक आदेशामुळे अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे अर्जदाराचे म्हणणे होते. या प्रक्रियेत जनावरांना एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात पाठवले जाण्याची किंवा अपुऱ्या सुविधा असलेल्या पशू आश्रयस्थळांमध्ये ठेवले जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती.योग्य पुनर्वसनाऐवजी अशा जनावरांवर अत्याचार होऊ शकतात. हे पशू क्रूरता प्रतिबंधक कायदा, १९६० चे उल्लंघन ठरू शकते, असेही अर्जात म्हटले होते. जनावरांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पुरेसा निधी आणि योग्य नियमन असलेल्या गोशाळांची व्यवस्था करण्याची गरजही अर्जदाराने अधोरेखित केली होती..बैठकीला गैरहजर राहणं म्हणजे पक्ष सोडणं नव्हे? ठाकरे गटाला मोठा धक्का? शिंदे गटाच्या अपात्रतेवर सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तिवाद .जनहित याचिकांच्या अधिकारक्षेत्रावर प्रश्नसरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी दोन प्रकरणे परत घेण्यामागे खंडपीठाच्या अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. जनहित याचिकांच्या सुनावणीसाठी अधिकृतपणे जबाबदारी देण्यात न आलेल्या खंडपीठाला स्वतःहून एखाद्या प्रकरणाचा विस्तार करून त्याला देशव्यापी जनहित याचिकेचे स्वरूप देता येणार नाही, अशी भूमिका घेण्यात आली.वेगवेगळ्या प्रकरणांमधील स्थानिक समस्या एकत्रितपणे देशव्यापी मुद्दा म्हणून हाताळण्याच्या प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित झाले. न्यायालयातील प्रकरणांचे वाटप करण्याचा अधिकार सरन्यायाधीशांकडे असतो..इतर प्रकरणांचाही आढावा घेतला जाणारयासंदर्भात सरन्यायाधीशांनी वरिष्ठ न्यायाधीशांना इतर खंडपीठांसमोर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचाही नियमित आढावा घेतला जाणार असल्याचे सांगितले. या प्रक्रियेत मूळ प्रकरणांचा विस्तार करून त्यांना देशव्यापी स्वरूप देण्यात आले आहे का आणि वैयक्तिक प्रकरणांचे जनहित याचिकांमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे का, हे तपासले जाईल. त्यानंतर संबंधित प्रकरणे सुनावणीसाठी कोणत्या योग्य खंडपीठाकडे सोपवायची, याचा निर्णय घेतला जाणार आहे..अवैध बांधकामाच्या प्रकरणालाही देशव्यापी स्वरूपसरन्यायाधीशांनी परत घेतलेल्या दुसऱ्या प्रकरणाचे नाव ‘लोगनाथन विरुद्ध तमिळनाडू राज्य’ असे आहे. एका बांधकामाला मंजूर नकाशा नसतानाही तळमजल्यासह पहिल्या मजल्याचे बांधकाम करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, संबंधित अधिकाऱ्यांनी या कथित अनधिकृत बांधकामाकडे लक्षही दिले नव्हते.या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने २५ मार्च रोजी देशभरात बांधकामविषयक नियम आणि जमीन वापराच्या नियमांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. या समस्येची देशव्यापी स्तरावर चौकशी करण्याची आवश्यकता असल्याचे खंडपीठाने मानले होते. त्यानंतर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या राजधानींमधील महानगरपालिका तसेच नगरपालिकांनाही या प्रकरणात पक्षकार करण्यात आले होते..आई-वडिलांना राजीव गांधींबद्दल सांगण्याची भीती; सोनिया गांधींनी काय केलं? पुस्तकात सांगितला खासगी आयुष्यातील किस्सा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.