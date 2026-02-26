न्यायपालिकेचे रक्त सांडले, हा सुनियोजित डाव; CJI Suryakant यांचे धक्कादायक वक्तव्य, NCERT वाद पेटला! सरकारचे वकील स्तब्ध!

सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीईआरटीच्या शालेय पाठ्यपुस्तकात न्यायव्यवस्थेविषयी केलेल्या आक्षेपार्ह उल्लेखांना गंभीर स्वरूप दिले आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या घटनेला ‘सुनियोजित षड्यंत्र’ म्हटले आणि संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले. “न्यायपालिकेचे रक्त सांडले आहे, हा खटला बंद होणार नाही,” असे स्पष्ट शब्दांत त्यांनी सांगितले..पुस्तकातील एका विशिष्ट प्रकरणाकडे लक्षकाल (२६ फेब्रुवारी) सरन्यायाधीशांनी पुस्तकातील एका विशिष्ट प्रकरणाकडे लक्ष वेधले होते. त्यात न्यायालयाची बदनामी होऊ दिली जाणार नाही, असे त्यांनी बजावले होते. न्यायालयाच्या या तीव्र प्रतिक्रियेनंतर एनसीईआरटीने तातडीने पुस्तक पुन्हा लिहिण्याचा निर्णय घेतला. पाठ्यपुस्तक विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या वेबसाइटवरून काढून टाकण्यात आले असून, वितरणही थांबवण्यात आले आहे.सुनावणी दरम्यान एनसीईआरटीतर्फे हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी “या स्वतःहून दखल घेतलेल्या प्रकरणात आम्ही माफी मागतो,” असे सांगितले. मात्र सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी तीव्र शब्दांत उत्तर दिले, “माध्यमांतील आमच्या मित्रांनी पाठवलेल्या नोटिसीत माफीचा एकही शब्द नव्हता.” ते पुढे म्हणाले, “पुस्तकात हा मजकूर छापला गेला की नाही हे तपासणे ही आमची संस्थात्मक जबाबदारी आहे. रजिस्ट्रार जनरल यांना पाठवलेल्या पत्रात संबंधित विभाग बचावात्मक भूमिका घेत होता. हा खोलवर रुजलेला कट आहे.”.Supreme Court: इतर मुस्लिम ओबीसींचे काय? सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा आरक्षण मागणाऱ्या वकिलाला प्रश्न.सरन्यायाधीश संतापलेप्रकरण लिहिणाऱ्या दोन्ही लेखकांवर कारवाई झाल्याची माहिती सॉलिसिटर जनरल यांनी दिली. “ते कधीही यूजीसी किंवा कोणत्याही मंत्रालयासोबत काम करू शकणार नाहीत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, “त्यांना सुटका मिळणे फार सोपे आहे... त्यांनी गोळी झाडली आणि न्यायपालिकेचे रक्त सांडत आहे.”न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांनीही मुद्दा उपस्थित केला. “काही सामग्री डिजिटल माध्यमांवरही उपलब्ध आहे आणि तेथील दृष्टिकोन पूर्णपणे एकतर्फी आहे. न्यायव्यवस्था मूलभूत हक्कांचा रक्षक आहे किंवा मोफत कायदेशीर मदत पुरवते, याचा कुठेही उल्लेख नाही,” असे त्यांनी नमूद केले. यामुळे इंटरनेटवरील ही सामग्री काढून टाकण्याचे आदेश देण्याची गरज व्यक्त झाली..सुनियोजित षडयंत्रसरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी प्रकरणाला ‘सुनियोजित षडयंत्र’ असे संबोधले. “शिक्षक समुदायाला सांगितले जाईल की भारतीय न्यायव्यवस्था भ्रष्ट आहे, खटले प्रलंबित आहेत. हा संदेश विद्यार्थ्यांपर्यंत, नंतर पालकांपर्यंत पोहोचेल. हे जाणूनबुजून केलेले खोल डावपेच आहे,” असे ते म्हणाले. “हे संस्थात्मक अधिकार कमी करण्यासाठी आणि न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला कलंक लावण्यासाठी केलेले जाणीवपूर्वक प्रयत्न आहेत. जर हे थांबवले गेले नाही तर सामान्य नागरिकांच्या मनात आणि तरुणांच्या कोमल मनात न्यायिक संस्थेचे पावित्र्य नष्ट होईल,” असा इशारा त्यांनी दिला..न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतलीन्यायमूर्ती जयमाला बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी प्रकरणाची तातडीने यादी करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली. “पृथ्वीवर कोणालाही न्यायव्यवस्थेची बदनामी करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही,” असे स्पष्ट करत सरन्यायाधीशांनी संस्थेच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्याचा निर्धार दाखवला.एनसीईआरटीने “अयोग्य मजकुराबद्दल” माफी मागितली असून, योग्य अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पुस्तक पूर्णपणे नव्याने लिहिण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र न्यायालयाने प्रकरण बंद करण्यास नकार दिला आहे. “आम्ही जबाबदार व्यक्ती शोधू आणि कोणीही पळून जाऊ शकणार नाही,” असे सरन्यायाधीश म्हणाले..Rooh Afza Supreme Court verdict: सरबतचा मुद्दा थेट सुप्रीम कोर्टात! रुह अफझा प्रकरणात असा निर्णय, ज्याने कर गणितच बदललं….सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.