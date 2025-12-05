CJI Suryakant संतापले! २००९चा खटला अजूनही अडकलेला... देशभरातील न्यायव्यवस्थेला दिला आदेश, पुढे काय होणार?

सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी एका ॲसिड हल्ला पीडित महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्याययंत्रणेवरील प्रचंड विलंबाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ही घटना २००९ सालची असून आतापर्यंत खटला पूर्णत्वास गेलेला नाही, यामुळे मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी संताप व्यक्त केला. त्यांनी म्हटले की, राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीसारख्या ठिकाणी जर एवढ्या गंभीर प्रकरणाला न्याय मिळू शकत नाही, तर देशातील इतर भाग कसे हाताळतील? हा संपूर्ण न्यायव्यवस्थेसाठी अत्यंत लाजिरवाणा विषय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..रोहिणी न्यायालयात हा खटला अंतिम टप्प्यातन्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर याचिकाकर्त्या महिलेने आपली व्यथा मांडली. तिने सांगितले की, २००९ मध्ये तिच्यावर झालेला ॲसिड हल्ला झाल्यापासून आजपर्यंत खटला सुरूच आहे. २०१३ पर्यंत या प्रकरणात कोणतीही प्रगती झाली नव्हती. सध्या दिल्लीच्या रोहिणी न्यायालयात हा खटला अंतिम टप्प्यात असला, तरी इतकी वर्षे लोटली तरी न्याय मिळाला नाही, याबद्दल तीव्र दुःख तिने व्यक्त केले..CJI SuryaKant यांच्या कोर्टात हाय-व्होल्टेज ड्रामा! महिला वकीलाच्या कृतीमुळे कोर्ट मार्शलला बोलवावं लागलं; पुढचा घटनाक्रम धक्कादायक!.महिलेच्या वेदनेची दखल घेत खंडपीठाने देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांना ॲसिड हल्ल्यांच्या प्रलंबित प्रकरणांची संपूर्ण आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश दिले. सर्व उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार जनरलना पुढील चार आठवड्यांत ही माहिती सुप्रीम कोर्टात सादर करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले.जलद सुनावणीसाठी विशेष अर्ज दाखल करण्याचा सल्लायाचिकाकर्त्या महिलेने हेही न्यायालयाला सांगितले की, ती स्वतःचा खटला लढत असतानाच देशातील इतर ॲसिड हल्ला पीडित महिलांना मदत करण्याचे कामही करत आहे. तिच्या या समर्पणाची दखल घेत खंडपीठाने तिला या प्रकरणी जलद सुनावणीसाठी विशेष अर्ज दाखल करण्याचा सल्ला दिला. तसेच या खटल्याची रोज सुनावणी घेण्याची शक्यता खंडपीठाने सुचवली..जबरदस्तीने ॲसिड पाजतात-सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने असेही निदर्शनास आणले की, काही पीडितांना हल्लेखोर जबरदस्तीने ॲसिड पाजतात, त्यामुळे त्यांना कायमस्वरूपी कृत्रिम आहार नलिका लावावी लागते आणि ते गंभीर अपंगत्वासह आयुष्य जगतात. या मुद्द्यावर खंडपीठाने केंद्र सरकारला अशा पीडितांना दिव्यांगांच्या यादीत समाविष्ट करण्याबाबत आणि त्यांना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्याबाबत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले..प्रलंबित प्रकरणांचा तपशील मागवलाएकूणच, ॲसिड हल्ल्यांच्या खटल्यांमध्ये होणारा प्रचंड विलंब आणि पीडितांची दयनीय स्थिती याकडे सुप्रीम कोर्टाने अत्यंत गांभीर्याने पाहिले आहे. त्यामुळे आता देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांकडून प्रलंबित प्रकरणांचा तपशील मागवण्यात आला असून, लवकरच या दिशेने ठोस पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे..CJI SuryaKant: सुनावणीत अचानक तणाव वाढला… सरन्यायाधीशांचे शब्द ऐकून वकीलही थबकले! संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधणारी इनसाइड स्टोरी!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.