Supreme Court: विशेष तपास पथकाची ‘वनतारा’ला ‘क्लीन चिट’

नवी दिल्ली : गुजरातच्या जामनगरमधील वनतारा प्राणी संवर्धन व पुनर्वसन केंद्राच्या कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) त्याला क्लीन चिट दिली आहे, असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. .'नियमांचे पालन झाले असेल, तर हत्तींना रिलायन्स फाऊंडेशनच्या वनतारा प्राणी संवर्धन केंद्रामध्ये ठेवण्यात वावगे काय आहे,' असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केला. नांदणी मठाच्या हत्तीणीला 'वनतारा'मध्ये नेण्यात आल्यानंतर हे केंद्र चर्चेत आले होते..'वनतारा'विरोधात करण्यात आलेल्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मागील महिन्यात विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली होती. या पथकाचा अहवाल प्राप्त झाला असल्याची माहिती न्या. पंकज मिथल आणि न्या. प्रसन्ना वराले यांच्या खंडपीठाने दिली. .'वनतारा' केंद्राने नियमावलीचे पालन केले असल्याचे 'एसआयटी'चे म्हणणे असल्याचे खंडपीठाकडून नमूद करण्यात आले. 'वनताराने वन विभागाकडून हत्तींना आपल्या केंद्राकडे घेतले. असे करत असताना नियमांचे पूर्ण पालन झाले असेल तर त्यात वावगे काही नाही,' असे न्यायालय म्हणाले. .अनंत अंबानी यांच्या 'वनतारा' केंद्राची बाजू ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी मांडली. ज्या देशांमध्ये प्राण्यांची शिकार केली जाते, असे देश 'वनतारा'च्या कामाला आक्षेप घेत आहेत. 'वनतारा'कडून सर्वोच्च न्यायालयाला पूर्ण सहकार्य केले जात आहे. अहवालात काही बाबी गोपनीय आहेत. त्या सार्वजनिक केल्या जाऊ नयेत, असे साळवे यांनी युक्तिवादात सांगितले..'आम्ही जाणीवपूर्वक हा अहवाल उघडलेला नाही. गरज असल्यास आम्ही तो पाहू आणि जर काही आदेश द्यावयाचा असेल तर तो देऊ,' अशी टिपणी न्या. मिथल यांनी केली. 'समितीने कमी वेळेत काम पूर्ण केले आहे, त्याचे आम्ही कौतुक करतो. .Nagpur Heavy Rain : जिल्ह्यात जोरदार पावसाची उसंडी; नदी नाले ओसंडले, नागरिकांच्या घरात पाणी शिरले.या प्रकरणात लक्ष घालण्याची सुरुवातीपासून आमची इच्छा नव्हती. मात्र, आरोप समोर आल्यानंतर लक्ष घालावे लागले,' असेही ते म्हणाले. 'वनतारा' केंद्राविरोधात दोन जनहित याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यानंतर खंडपीठाने माजी न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांची समिती चौकशीसाठी नेमली होती.