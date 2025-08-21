Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १४ वकिलांच्या न्यायाधीश पदासाठी शिफारस

नवी दिल्ली : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी १४ वकिलांच्या नावांची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केली आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील कॉलेजियमने हा निर्णय घेतला. .न्यायाधीश पदासाठी ज्या वकिलांची शिफारस करण्यात आली आहे, त्यात नंदेश देशपांडे, अमित जामसंडेकर, आशिष चव्हाण, वैशाली पाटील-जाधव, आबासाहेब शिंदे, फरहान दुबाश, सिद्धेश्वर ठोंबरे, मेहरोज पठाण, रणजितसिंह भोसले, संदेश पाटील, श्रीराम शिरसाट, हितेन वेणेगावकर, रजनीश व्यास आणि राज वाकोडे यांचा समावेश आहे. .पहिल्या प्रस्तावात आठ वकिलांची नावे असून दुसऱ्या प्रस्तावात सहा वकिलांची नावे आहेत. फरहान दुबाश हे मुंबई बार असोसिएशनचे सचिव आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात ६६ न्यायाधीश कार्यरत आहेत. यातील ५० न्यायाधीश कायम असून १६ जण अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून कामकाज पाहतात..अलीकडेच तीन वकिलांनी न्यायाधीश पदाची शपथ घेतली होती, यानंतर न्यायाधीशांची एकूण संख्या ६९ वर गेली होती. कॉलेजियमने आता ज्या वकिलांची शिफारस केली आहे, त्यातील हितेन वेणेगावकर, आशिष चव्हाण, श्रीराम शिरसाट आणि संदेश पाटील यांनी ‘ईडी’ आणि ‘सीबीआय’सह अन्य तपास संस्थांसाठी सरकारी वकील म्हणून काम केले आहे..Bombay High Court : ईडीच्या जप्ती आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाचा ब्रेक, अविनाश भोसले यांना दिलासा.वेणेगावकर हे सध्या उच्च न्यायालयात मुख्य सरकारी वकील आहेत. आरती साठे, अजित कडेठाणकर आणि सुशील घोडेश्वर या वकिलांनी अलीकडेच शपथ घेतली होती. यातील आरती साठे यांच्या नावाला काँग्रेसने विरोध केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.