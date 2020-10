भाजप नेते चिन्मयानंद यांना SC चा झटका, बलात्कार पीडितेच्या जबाबाची प्रत मिळणार नाही

नवी दिल्ली- बलात्कार प्रकरणात भाजप नेते तथा माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना बलात्कार पीडितेला मॅजिस्ट्रेटसमोर दिलेल्या जबाबाची प्रत चिन्मयानंद यांना देऊ नये, असे म्हटले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पीडितेच्या जबाबाची प्रत आरोपी चिन्मयानंद यांना देण्याचे आदेश दिले होते. तो आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.8) रद्द केला आहे.

दरम्यान, मागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी स्वामी चिन्मयानंद यांना मुमुक्ष आश्रमातून अटक करण्यात आली होती. एसआयटीच्या पथकाने उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या सहकार्याने चिन्मयानंद यांना आश्रमातून अटक केली होती.

Supreme Court sets aside the Allahabad High Court order that allowed rape accused former BJP leader Swami Chinmayanand to access a certified copy of the statement recorded by Shahjahanpur law student pic.twitter.com/Myl80QhJ4f

— ANI (@ANI) October 8, 2020