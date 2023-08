By

Gyanvapi mosque ASI Survey : ज्ञानवापी मशीद परिसराच्या पुरातत्व सर्व्हेक्षण विभागामार्फत सर्व्हेक्षणाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला आहे. त्यामुळं या ठिकाणंच ASI सर्व्हेक्षण आता सुरुच राहणार यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. (Supreme Court declines to stay scientific survey by ASI of Gyanvapi mosque premises)

हा निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, ASIनं हे स्पष्ट केलं आहे की, संपूर्ण सर्व्हेक्षण हे कोणत्याही उत्खननाशिवाय आणि संरचनेला कोणतेही नुकसान न करता पूर्ण केले जाईल. त्यामुळं या सर्व्हेक्षणाला स्थगिती देण्यात येणार नाही.

दरम्यान, अलाहाबाद हायकोर्टात सलग दोन दिवस न्यायालयात युक्तिवाद झाला. त्यानंतर कोर्टानं दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर २७ जुलै रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावर काल अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं ज्ञानवापीच्या एएसआय सर्वेक्षणाविरोधात केलेली याचिका फेटाळत मस्जिदीच्या सर्व्हेला परवानगी दिली. हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिदनं पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.