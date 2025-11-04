Supreme Court: ‘डिजिटल अरेस्ट’ ला चाप हवा; न्यायालयाचे मत; तपासकर्त्यांना सक्षम करण्याची गरज अधोरेखित

नवी दिल्ली : ‘डिजिटल अरेस्ट’सारख्या सायबर गुन्ह्यांची प्रकरणे देशात वाढत असून, याविरोधात कठोर कारवाईची गरज सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी व्यक्त केली. ज्येष्ठ नागरिक ‘डिजिटल अरेस्ट’चे सर्वांत जास्त बळी ठरत असून, तीन हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेवर गुन्हेगारांनी डल्ला मारला असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे..‘जर आपण कठोर आदेश दिले नाहीत, तर ही समस्या भयानक रूप धारण करील. न्यायिक आदेशांद्वारे आपल्या तपास संस्थांचे हात आपल्याला मजबूत करावे लागतील,’ असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहेत..न्या. सूर्य कांत, उज्ज्वल भुयान आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या पीठाने या प्रकरणात न्यायालयाला मदत करण्यासाठी एक ॲमिकस क्युरी (न्यायिक सल्लागार) नेमला होता. या पीठाने गृह मंत्रालय आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) यांनी सादर केलेले दोन सीलबंद अहवाल तपासले. पीठाने नमूद केले, ‘‘देशभरातील ज्येष्ठ नागरिकांसह बळी ठरलेल्या लोकांकडून ३००० कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत, हे धक्कादायक आहे. जर आपण कठोर आदेश दिले नाहीत, तर ही समस्या भयानक रूप धारण करेल. आपल्या तपास यंत्रणांचे हात न्यायिक आदेशांद्वारे मजबूत करावे लागतील. आम्ही या गुन्ह्यांना कठोरपणे हाताळण्याचे निश्चित केले आहे.’’ न्यायालयाने हे प्रकरण १० नोव्हेंबरला पुढील सुनावणीसाठी ठेवले असून, न्यायिक सल्लागारांच्या सूचनांवर आधारित काही निर्देश देण्यात येतील..वृद्ध महिलेच्या पत्राचा संदर्भहरियानाच्या अंबाला येथील वृद्ध महिलेने सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना लिहिलेल्या पत्राकडे न्यायालयाने लक्ष दिले आहे. त्या महिलेने दिलेल्या तक्रारीनुसार, तिला आणि तिच्या पतीला सप्टेंबरमध्ये फसवणूक करणाऱ्यांनी न्यायालय आणि तपास यंत्रणांचा बनावट आदेश वापरून ‘डिजिटल अरेस्ट’मध्ये ठेवले होते आणि त्यांच्याकडून १.०५ कोटी रुपये बळकावले होते. सीबीआय, ईडी आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांची ओळख करून देणाऱ्या लोकांनी अनेक ‘ऑडिओ’ आणि ‘व्हिडिओ कॉल’द्वारे न्यायालयीन आदेश दाखवले, असे संबंधित महिलेने पत्रात म्हटले आहे..यापूर्वीच्या सुनावणीत काय घडले?गुन्ह्यांच्या व्याप्ती देशभर पसरण्याचा विचार करून ‘डिजिटल अरेस्ट’ प्रकरणांची चौकशी सीबीआयकडे सोपवण्याची शक्यता आहे, असे २७ ऑक्टोबरच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नोंदणीकृत झालेल्या ‘एफआयआर’चा तपशील न्यायालयाने मागवला होता. सीबीआयच्या चौकशीच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवेल आणि या गुन्ह्यांशी सामना करण्यासाठी आवश्यक असलेले निर्देश देऊ, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. डिजिटल अरेस्ट प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी त्यांना पोलिस दलात नसलेले सायबर तज्ज्ञ यांसह अधिक साधनांची आवश्यकता आहे का, असा सवालही न्यायालयाने केला होता..‘डिजिटल अरेस्ट’ म्हणजे काय?‘डिजिटल अरेस्ट’ हा वेगाने वाढत असणारा सायबर गुन्ह्यांचा एक प्रकार असून, फसवणूक करणारी व्यक्ती स्वतःला कायदा अंमलबजावणी करणारे अधिकारी, न्यायालयीन अधिकारी किंवा शासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी म्हणून सादर करतात आणि ऑडिओ किंवा व्हिडिओ कॉलद्वारे नागरिकांना धमकावतात. ते ज्येष्ठ नागरिक किंवा अन्य नागरिकांना मानसिकदृष्ट्या बंदी ठेवून त्यांच्यावर पैसे देण्यासाठी दबाव आणतात. याद्वारे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक केली जाते..Diwali cyber scams: दिवाळीच्या प्रकाशात सायबर गुन्ह्यांवर मात!.कोणी मांडली बाजू?न्या. कांत म्हणाले, ‘‘परदेशातून गुन्हेगारांच्या संघटना चालवल्या जात असून, तेथे त्यांचे फसवणूक केंद्र आहे, असे सीबीआयाने म्हटले आहे.’’ केंद्र आणि सीबीआयचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, गृहमंत्रालयाची सायबर गुन्हा शाखा याविरोधात लढत आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.