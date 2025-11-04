देश

Supreme Court: ‘डिजिटल अरेस्ट’ ला चाप हवा; न्यायालयाचे मत; तपासकर्त्यांना सक्षम करण्याची गरज अधोरेखित

Supreme Court on Digital Arrest: देशात वाढत्या ‘डिजिटल अरेस्ट’ प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत कठोर कारवाईचे संकेत दिले. ज्येष्ठ नागरिक सर्वाधिक बळी ठरत असून, तब्बल ३००० कोटींच्या फसवणुकीचे प्रकरण समोर आले.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : ‘डिजिटल अरेस्ट’सारख्या सायबर गुन्ह्यांची प्रकरणे देशात वाढत असून, याविरोधात कठोर कारवाईची गरज सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी व्यक्त केली. ज्येष्ठ नागरिक ‘डिजिटल अरेस्ट’चे सर्वांत जास्त बळी ठरत असून, तीन हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेवर गुन्हेगारांनी डल्ला मारला असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

