नवी दिल्ली, : ‘‘फटाक्यांवर सरसकट संपूर्ण बंदी घातली जाणार नाही, मात्र त्याचवेळी चोवीस तास फटाके फोडण्याची मुभाही दिली जाणार नाही,’’ अशी टिपणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केली. ‘‘दिवाळीचा सण हा लोकांच्या भावनांशी जोडलेला आहे. त्यामुळे फटाक्यांवर सरसकट बंदी घातल्यास लोकांच्या भावना दुखावू शकतात. या मुद्द्यावर संतुलित मार्ग काढावा लागेल,’’ असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. .‘‘फटाक्यांमुळे वृद्ध, लहान मुले आणि आजारी लोकांना त्रास होतो. अशा स्थितीत फटाके फोडण्यासाठी ठराविक वेळ निश्चित केला जाईल आणि विशिष्ट प्रकारचे फटाकेच फोडण्याची परवानगी दिली जाईल,’’ असे न्यायाधीश एम. एम. सुंदरेश यांनी सुनावणी दरम्यान सांगितले. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात फटाके फोडण्यास बंदी घालण्याबाबतच्या याचिकेवर गतवर्षीच्या सप्टेंबरमध्ये सुनावणी झाली होती. त्यावेळी तत्कालीन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी इतर शहरांना स्वच्छ हवेचा अधिकार आहे तर दिल्लीकरांना का नाही? असा सवाल उपस्थित केला होता. फटाके बंदीच्या न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे. .सवलत देण्याची मागणीफटाक्यांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या बेरियमची तपासणी केली जावी, तसेच फटाक्यांच्या आवाजाचे डेसिबल मापन करण्यासाठी संयुक्त चाचणी केली जावी, असे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत. दिवाळीच्या काळात दिल्लीसह उत्तर भारतातील बहुतांश भागाला प्रदूषणाचा विळखा बसतो..या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने २०२५ मध्ये दिवाळीच्या काळात फटाके उडवण्यावर बंदी घातली होती. मात्र त्यानंतर हरित फटाक्यांच्या विक्रीला आणि अशा प्रकारचे फटाके उडवण्यास परवानगी दिली होती. काही प्रकारच्या फटाक्यांच्या प्रकरणात थोडीशी सवलत दिली जाऊ शकते का? अशी विचारणा त्यानंतर न्यायालयाने केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.