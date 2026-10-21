आमचे हात बांधलेले नाहीत, निवडणूक प्रक्रियेत गडबड केल्यास शांत बसणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाची मोठी टिप्पणी!

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनावरून (SIR) वाद सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेबाबत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल, तर न्यायालये हस्तक्षेप करू शकतात, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. निवडणूक प्रक्रियेत न्यायालये सहसा हस्तक्षेप करत नाहीत; मात्र अवैध किंवा असंवैधानिक मार्गांनी निवडणुकीच्या प्रक्रियेत अडथळे आणले जात असतील, तर न्यायालयाचे हात बांधलेले नसतात, असंही न्यायालयाने नमूद केलं..आंध्र प्रदेशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या युवजन श्रमिक रायतू काँग्रेस पार्टीला (YSRCP) अंतरिम दिलासा देताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. पक्षाने आरोप केला होता की, हिंसाचार आणि बिघडलेल्या कायदा-सुव्यवस्थेमुळे त्यांच्या उमेदवारांना शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करता आले नाहीत. पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, जवळपास दोन तृतीयांश उमेदवारांना अर्ज भरण्यापासून रोखण्यात आलं..Supreme Court : २२ वर्षे खटला चालला, तरी आरोपी तुरुंगाबाहेर! सर्वोच्च न्यायालय हायकोर्टावर संतापले; आता थेट आत्मसमर्पणाचे आदेश!.न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. YSRCP ने अर्ज प्रक्रियेतील अडथळ्यांबाबत सादर केलेले पुरावे लक्षात घेता, या प्रकरणात प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका हा संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भाग असून, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया त्यासाठी महत्त्वाची आहे, असं खंडपीठाने स्पष्ट केलं. न्यायालयाने आंध्र प्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाला उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत वाढवण्याच्या पक्षाच्या मागणीवर विचार करून योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच, २१ ऑक्टोबरला जाहीर होणारी उमेदवारांची अंतिम यादी २३ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यास सांगितलं..High Court: स्थानिकांना आंदोलनाचा त्रास नको, हायकोर्टाचे राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश.यापूर्वी YSRCP ने हिंसाचाराची शक्यता लक्षात घेऊन आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची मागणी केली होती. मात्र, १५ ऑक्टोबरला उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. त्यानंतर अर्ज भरण्याची मुदत वाढवण्याची मागणीही फेटाळण्यात आल्याने पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने या याचिकेला विरोध केला होता. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, निवडणूक प्रक्रियेत थेट हस्तक्षेप करण्याऐवजी आयोगाने तक्रारीची दखल घेऊन योग्य निर्णय घ्यावा. निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास टिकवणं लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे पुराव्यांसह तक्रार समोर आल्यास न्यायालये न्यायिक पुनरावलोकनापासून दूर राहू शकत नाहीत, असंही खंडपीठाने नमूद केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.