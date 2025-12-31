Emergency Case मध्ये मध्यरात्रीही न्यायालय उघडणार; CJI Suryakant यांच्या ‘या’ प्लॅनमुळे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेत मोठा बदल!

भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी न्यायव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणण्याची घोषणा केली आहे. मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी नागरिकांना मध्यरात्रीही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येईल, अशी नवी व्यवस्था विकसित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..न्यायालये ही खऱ्या अर्थाने जनतेची न्यायालये बनली पाहिजेतटाईम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये ही खऱ्या अर्थाने जनतेची न्यायालये बनली पाहिजेत. कायदेशीर आणीबाणीच्या प्रसंगी लोकांना कोणत्याही वेळी न्याय मिळाला पाहिजे. ते म्हणाले, “संवैधानिक न्यायालये रुग्णालयातील आपत्कालीन विभागाप्रमाणे कार्य करतील. एखाद्या नागरिकाला मूलभूत हक्क किंवा स्वातंत्र्य संरक्षित करण्याची गरज भासली, तर तो मध्यरात्रीही सर्वोच्च न्यायालयात येऊ शकतो आणि आपले प्रकरण मांडू शकतो.”.CJI Suryakant: ‘केस जिंकण्यापलीकडे काहीतरी मोठं…’ ; भारताच्या भविष्यासाठी CJI सूर्यकांतांनी वकिलांना दिला वेगळाच फॉर्म्युला.कामकाज गतीमान करण्याच्या उद्देशाने एक विशेष कार्यपद्धतीया दृष्टिकोनाला प्रत्यक्ष रूप देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन कामकाज गतीमान करण्याच्या उद्देशाने एक विशेष कार्यपद्धती (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर - एसओपी) जारी केली आहे. या एसओपीत वकिलांसाठी तोंडी युक्तिवाद आणि लेखी सबमिशनच्या वेळा निश्चित करण्यात आल्या आहेत..परिपत्रक प्रसिद्धसोमवारी सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठातील इतर न्यायमूर्तींनी एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले. त्यानुसार, नियमित सुनावणी असलेल्या सर्व प्रकरणांमध्ये युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलांनी सुनावणीला किमान एक दिवस आधी तोंडी युक्तिवादाची अंतिम मुदत न्यायालयात सादर करणे बंधनकारक आहे. ही मुदत ऑनलाइन हजेरी स्लिप सबमिशन पोर्टलद्वारे अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड (एओआर) मार्फत सादर करावी लागेल..लेखी सबमिशनची कमाल मर्यादा पाच पानांचीतसेच, वरिष्ठ वकील किंवा युक्तिवाद करणारे वकील सुनावणीच्या तारखेपूर्वी किमान तीन दिवस आधी संक्षिप्त लेखी सबमिशन किंवा नोट सादर करतील. हे सबमिशन एओआर किंवा खंडपीठाने नेमलेल्या नोडल वकिलामार्फत सादर केले जाईल आणि त्याची प्रत विरोधी पक्षाला उपलब्ध करून दिली जाईल. या लेखी सबमिशनची कमाल मर्यादा पाच पानांची ठेवण्यात आली आहे..तात्काळ प्रभावाने अंमलबजावणी सुरूया नव्या एसओपीचा तात्काळ प्रभावाने अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम आणि वेळेच्या बंधनात राहण्यासाठी हा महत्त्वाचा पुढाकार मानला जात आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या या उपक्रमामुळे न्याय मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल आणि नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे..न्यायप्रक्रियेत मोठा बदल! आता खटला चालण्याआधीच निकाल? CJI Suryakant यांचा ‘मास्टर प्लॅन’ उघडकीस!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.