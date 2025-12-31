देश

Emergency Case मध्ये मध्यरात्रीही न्यायालय उघडणार; CJI Suryakant यांच्या ‘या’ प्लॅनमुळे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेत मोठा बदल!

Supreme Court Emergency Hearings: Midnight Access and New SOP Explained : आपत्कालीन केसमध्ये मध्यरात्रीही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी शक्य होणार आहे, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांची नवी प्रणाली
भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी न्यायव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणण्याची घोषणा केली आहे. मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी नागरिकांना मध्यरात्रीही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येईल, अशी नवी व्यवस्था विकसित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

