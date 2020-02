मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार; राज्य सरकारला 4 आठवड्यांचा वेळ

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या मराठा समाजाच्या आरक्षणास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज (बुधवार) नकार दिला. तसेच या प्रकरणी राज्य सरकारला 4 आठवड्यांचा वेळ दिला असून, अंतिम सुनावणी 17 मार्चपासून सुरु होणार आहे.

Supreme Court says it will start from March 17 the final hearing of the petitions challenging the constitutional validity of a Maharashtra law that grants reservation to the Maratha community in education and jobs. pic.twitter.com/aZHNeJlDIz

