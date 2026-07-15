Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाचा समय रैनाला दणका, चौघांना ठोठावला दंड

नवी दिल्ली: ‘इंडियाज गॉट लॅटंट’ कार्यक्रमात दिव्यांग व्यक्तींविषयी केलेल्या असंवेदनशील विनोदांमुळे निर्माण झालेल्या कायदेशीर प्रक्रियेत दिलेल्या हमीपत्रांचे पालन न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने स्टँडअप कॉमेडियन समय रैना आणि त्याच्या चार सहकाऱ्यांना प्रत्येकी तीन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. समय रैनाने न्यायालयाला गृहित धरून आदेशांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र रोष व्यक्त केला. .क्युअर एसएमए इंडिया फाउंडेशन या संस्थेने ही याचिका केली आहे. समय रैना आणि इतर चार स्टँडअप कॉमेडियननी एका दिव्यांग व्यक्तीची थट्टा उडवल्याचा आणि ‘स्पाइनल मस्कुलर ॲट्रोफी’ या दुर्मिळ व अत्यंत महागड्या उपचारांची आवश्यकता असलेल्या रुग्णांच्या समस्यांविषयी असंवेदनशील वक्तव्ये केल्याचे यात म्हटले आहे..दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या मुद्द्यावरून कठोर भूमिका घेत कोणत्याही घटकाचा किंवा समुदायाचा अवमान करणारी वक्तव्ये खपवून घेतली जाणार नाहीत. अशा प्रकारे स्वातंत्र्याचा गैरवापर केला जात असेल, तर त्यावर कायदेशीर मर्यादा घालण्यात येतील, असा इशारा सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने दिला..Maharashtra Farmers: पेरलं, पण उगवलंच नाही! बोगस सोयाबीन बियाण्यांनी हजारो शेतकरी अडचणीत.या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पुढील सुनावणीच्या तारखेला समय रैना, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंग घाई, सोनाली ठक्कर आणि निशांत जगदीश तन्वर या सर्व कॉमेडियन्सची न्यायालयात उपस्थिती निश्चित करण्याचे आदेश मुंबई पोलिस आयुक्तांना दिले आहेत. या प्रकरणाचे व्यापक घटनात्मक महत्त्व लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या खटल्यात एक पक्षकार करून घेतले आहे..Sangli Milk Adulteration Raid : दूध की विषाचा घोट? दुधाचे फॅट वाढवण्यासाठी खाद्यतेल अन् दूध पावडरचा वापर; सलगरेत FDA चा मोठा छापा, पाहा काय काय सापडलं?.याशिवाय, केंद्र सरकार, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स अँड डिजिटल असोसिएशन आणि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग अँड डिजिटल फाउंडेशन या डिजिटल व प्रसारमाध्यम नियामक संस्थांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. अशा प्रकारची आक्षेपार्ह आणि संतापजनक सामग्री इंटरनेटवर प्रसारित करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध कोणत्या प्रकारच्या दंडात्मक आणि सुधारात्मक उपाययोजना केल्या पाहिजेत, याविषयी याचिकाकर्त्यांकडून सूचना मागवल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.