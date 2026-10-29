Supreme court on firecracker ban : "विराट कोहलीची मदत घ्या!"; फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, पण सरकारला झापलं!

दिवाळीच्या तोंडावर राजधानी दिल्लीसह देशभरातील फटाके बंदी आणि वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या गंभीर मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अत्यंत महत्त्वाचा आणि संतुलित निर्वाळा दिला आहे. सणासुदीच्या काळात लोकांचा उत्साह प्रचंड मोठा असल्याने फटाक्यांवर सरसकट आणि पूर्ण बंदी घालणे हा व्यावहारिक उपाय ठरू शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने फटाक्यांवर पूर्ण बंदी लादण्यास नकार दिला आहे. मात्र, त्याच वेळी प्रदूषणाचा विळखा रोखण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला थेट विराट कोहलीसारख्या दिग्गज सेलिब्रिटींची मदत घेण्याचा एक अनोखा सल्ला दिला आहे..न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर दिल्ली-एनसीआरमधील फटाके आणि हवेच्या गुणवत्तेबाबत सुनावणी पार पडली..विराट कोहलीला लोकांसमोर येऊन आवाहन करू द्याकेवळ न्यायालयीन आदेश आणि पोलिसांच्या कारवाईने लोकांची मानसिकता बदलणार नाही, याकडे लक्ष वेधत खंडपीठाने सरकारला मोलाचा सल्ला दिला. "लोकांच्या जुन्या सवयी आणि विचारसरणी एका रात्रीत बदलत नाहीत. यासाठी तरुण पिढीमध्ये प्रभावी जनजागृतीची नितांत गरज आहे. मग अशा वेळी तुम्ही विराट कोहलीसारख्या लोकप्रिय क्रीडापटूंची किंवा सेलिब्रिटींची मदत का घेत नाही? त्यांना लोकांसमोर येऊन साधे आवाहन करू द्या की, 'चला, यंदाची दिवाळी फटाक्यांशिवाय आणि प्रदूषणमुक्त साजरी करून सर्वांसाठी आनंददायी बनवूया!' अशा प्रसिद्ध चेहऱ्यांचा प्रभाव लोकांवर आणि विशेषतः तरुणांवर लगेच पडतो," असे न्यायमूर्तींनी नमूद केले..आंध्र प्रदेशला धडकणाऱ्या 'अर्णब' चक्रीवादळाचे नाव कोणी आणि कसे ठेवले? जाणून घ्या रंजक इतिहास."फटाक्यांवर पूर्ण बंदी नाही, पण आमच्या आदेशांची थट्टा चालणार नाही!"फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घालण्यास असमर्थता दर्शवतानाच, न्यायालयाने प्रशासकीय यंत्रणेला कडक शब्दांत झापले. "आम्ही सणांचे पावित्र्य आणि लोकांच्या भावना चांगल्या प्रकारे समजतो. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की न्यायालयाच्या आदेशांची केवळ थट्टा व्हावी! जे नियम आधीच ठरवून दिले आहेत, त्यांची जमिनीवर कडक अंमलबजावणी का होत नाही? आदेश देऊनही जर प्रतिबंधित आणि धोकादायक फटाके सर्रास बाजारात विकले जात असतील, तर मग कोर्टाच्या निर्देशांना काय अर्थ उरतो?" असा संतप्त सवाल खंडपीठाने दिल्ली सरकार आणि वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाला (CAQM) विचारला..९ पैकी केवळ ९ प्रदूषण केंद्रे सुरू?; दिल्ली सरकारच्या कारभारावर ताशेरेसुनावणीदरम्यान दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता मोजणाऱ्या ३९ पैकी तब्बल ३० मॉनिटरिंग स्टेशन्स बंद असल्याचे समोर आल्यानंतर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केवळ ९ केंद्रे सुरू ठेवून सरकार प्रदूषणावर काय नियंत्रण ठेवणार, अशी विचारणा करत न्यायालयाने जमिनीवरील पथकांची नेमणूक, तपासणी आणि चिनी फटाक्यांवरील कारवाईचा संपूर्ण डेटा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. विषारी धुराचा सर्वाधिक फटका लहान मुले, वयोवृद्ध आणि रुग्णांना बसत असल्याने हवेची गुणवत्ता राखणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे बजावत न्यायालयाने या प्रकरणावरील आपला अंतिम आदेश राखीव ठेवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.