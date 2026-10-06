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Supreme Court: फॉर्म ६ला मान्यता दिलीच नाही, सुप्रीम कोर्टाची SIR प्रकरणी केंद्र सरकारसह निवडणूक आयोगाला नोटीस

Supreme Court Says Modified Form 6 Was Not Approved: फॉर्म ६मधील बदलांना मान्यता नाही; SIR प्रकरणी केंद्र आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस
Supreme Court SIR Hearing Modified Form 6 Not Approved Notice Issued To Centre And Election Commission Over Changes

Supreme Court SIR Hearing Modified Form 6 Not Approved Notice Issued To Centre And Election Commission Over Changes

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: एसआयआर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, केंद्रीय निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार, निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीरसिंग संधू, डॉ. विवेक जोशी, उप-निवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग आणि माहिती तंत्रज्ञान महासंचालक सीमा खन्ना यांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. जॉयमल्ल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.

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