Supreme Court: फॉर्म ६ला मान्यता दिलीच नाही, सुप्रीम कोर्टाची SIR प्रकरणी केंद्र सरकारसह निवडणूक आयोगाला नोटीस

नवी दिल्ली: एसआयआर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, केंद्रीय निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार, निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीरसिंग संधू, डॉ. विवेक जोशी, उप-निवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग आणि माहिती तंत्रज्ञान महासंचालक सीमा खन्ना यांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. जॉयमल्ल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...‘दि इंडियन एक्सप्रेस’ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ज्ञानेशकुमार आणि निवडणूक आयोगातील त्यांच्याशी संबंधित सहकाऱ्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते राकेशकुमार सिंह आणि शैलेंद्रमणी त्रिपाठी यांनी त्यांच्या याचिकेमध्ये निवडणूक आयोगाने घेतलेले १४ एकतर्फी निर्णय रद्द करावेत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र न्यायिक तपास समिती स्थापन करावी आणि ‘लोकप्रतिनिधी कायदा- १९५०’ च्या ‘कलम- ३२’ अंतर्गत कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती..मग निवडणुका कोण घेणार? ‘ज्ञानेशकुमार यांनी निवडणूक आयोगात केलेल्या मनमानी कारभाराविषयी न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिले नाहीत तर परिस्थिती बिकट होईल, ’ असा युक्तिवाद राकेशकुमारसिंह यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ विकास सिंग यांनी केला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निलंबित केल्यास आयोगाचे कामकाज ठप्प होईल आणि निवडणुका कोण घेणार? असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. कायद्यानुसार निवडणूक आयोगाचे निर्णय बहुमताने किंवा एकमताने झाले पाहिजे. नियमभंग झाला असल्यास प्रतिवादींकडून उत्तर आल्यानंतर न्यायालय योग्य ते कायदेशीर आदेश देईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले..\rसुधारित ‘फॉर्म-६’ ला मान्यता नाही मतदारयादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सुधारित ‘फॉर्म- ६’ला सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही मान्यता दिली नसल्याचे स्पष्ट करीत सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी निवडणूक आयोगाचा दावा फेटाळून लावला. नव्या ‘फॉर्म- ६’ मधील घोषणापत्राला सर्वोच्च न्यायालयाने मे-२०२६ च्या बिहार प्रकरणात मान्यता दिली असल्याचा दावा निवडणूक आयोगाने अलीकडेच एका प्रसिद्धी पत्रकामध्ये केला होता. .MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.परंतु त्या निकालात सुधारित ‘फॉर्म- ६’ चा विचारच झालेला नव्हता, असे न्यायालयाने नमूद करीत आयोगाचा दावा खोडून काढला. ‘आम्ही कोणत्याही सुधारित ‘फॉर्म-६’ ला मान्यता दिलेली नाही. मूळ कागदपत्रे आणि रेकॉर्ड सादर झाल्यावर हा बदल नक्की कोणी केला, हे आम्ही बघू, ’ असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.