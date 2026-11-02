Supreme Court: यंदाच्या दिवळीत फक्त ग्रीन फटाके फोडण्यासच सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी; वेळेची मर्यादाही केली निश्चित

Green firecrackers Diwali permission: दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात नागरिकांना काही अटी आणि शर्थींसह पर्यावरणपूरक ग्रीन फटाके फोडण्यास तात्पुरती मुभा दिली आहे. फटाक्यांमुळे प्रदूषण होते हे मान्य असले, तरी सरसकट बंदी घालूनही पारंपरिक फटाक्यांची बेकायदा विक्री सुरूच राहते; त्यामुळे संपूर्ण बंदी घालण्याऐवजी केवळ ग्रीन फटाक्यांचे उत्पादन, विक्री आणि वापर नियंत्रित करणे अधिक व्यवहार्य ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले..न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने हा आदेश देताना स्पष्ट केले की, ७ आणि ८ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ६ ते ७ आणि रात्री ८ ते १० या वेळेतच नागरिकांना फटाके फोडता येतील. रुग्णालय, नर्सिंग होम, शाळा, वृद्धाश्रम आणि शांतता क्षेत्रांच्या ३०० मीटर परिसरामध्ये फटाके वाजवण्यास पूर्णपणे मनाई असेल, तर ९ नोव्हेंबरपासून फटाक्यांच्या विक्रीवर पुन्हा संपूर्ण बंदी लागू होईल..Patan Leopard Attack: घरात टीव्ही पाहत बसलेल्या व्यक्तीवर बिबट्याचा हल्ला; डोक्याला गंभीर दुखापत, पाटण तालुक्यात खळबळ, महिला भांडी घासत हाेती अन्...सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, ग्रीन फटाक्यांचे उत्पादन केवळ २ ते ६ नोव्हेंबर या कालावधीतच करता येईल. हे फटाके केवळ 'सीएसआयआर-निरी' आणि 'पेसो'द्वारे प्रमाणित उत्पादकांनाच तयार करता येतील. प्रत्येक फटाक्यांच्या बॉक्सवर उत्पादन आणि बॅचशी संबंधित 'क्यूआर कोड' असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे..Palghar Court: महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांतील न्यायालयांना धमक्या! पालघर न्यायालयाला बॉम्बस्फोटाची धमकी; ई-मेलमुळे खळबळ, संपूर्ण परिसर रिकामा.यापूर्वी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकार आणि 'कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट' यांच्यावर ताशेरे ओढले होते; कारण या यंत्रणा फटाक्यांच्या विक्री आणि वापरावर घातलेल्या निर्बंधांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्या होत्या.