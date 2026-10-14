Opposition Petition: निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर उद्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी; राहुल गांधींच्या याचिकेतले नेमके मुद्दे कोणते?

निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीविरोधात आणि निर्णयांविरोधात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी तसेच ‘इंडिया’ आघाडीतील प्रमुख नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर उद्या १५ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या याचिकेमध्ये राहुल गांधी आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, संजय राऊत, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सौगत रॉय, सुप्रिया सुळे, डी. राजा, एम. ए. बेबी यांसह इतर ११ विरोधी नेत्यांनी स्वाक्षरी केली आहे..या याचिकेत भारतीय निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार तसेच निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, १२ ऑक्टोबर रोजी दाखल झालेल्या आणि १३ ऑक्टोबर रोजी नोंदणीकृत झालेल्या या याचिकेवर १५ ऑक्टोबर ही सुनावणीची संभाव्य तारीख दर्शवण्यात आली आहे. .या याचिकेद्वारे निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांच्या घेतलेल्या ‘स्पेशल इंटेसिव्ह रिव्हिजन’ मोहिमेतील कार्यपद्धती, मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्याची प्रक्रिया आणि आयोगांतर्गत निर्णय घेण्याच्या पद्धतीला थेट आव्हान देण्यात आले आहे..राहुल गांधींच्या याचिकेत नेमकं काय?विरोधकांनी या याचिकेत देशभरात सुरू असलेल्या 'एसआयआर' प्रक्रियेला तातडीने अंतरिम स्थगिती देण्याची प्रमुख मागणी केली आहे; जेणेकरून न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत कोणत्याही वैध मतदाराचे नाव यादीतून वगळले जाणार नाही. तसेच २४ जून २०२५ पासून सुरू झालेल्या या प्रक्रियेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे, बैठकींचे इतिवृत्त, अंतर्गत नोंदी तसेच 'ECINET' आणि 'ERONET' या डिजिटल प्रणालींचे लॉग्स न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.तसेच वगळण्यात आलेल्या नावांचे आणि ईव्हीएमशी संबंधित तांत्रिक बाबींचे निष्पक्ष ऑडिट करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक तज्ज्ञांची एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणीही विरोधी पक्षांनी केली आहे..'एसआयआर' मोहिमेदरम्यान ज्या मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत, त्यांची नावे आणि वगळण्याची कारणे दर्शवणारी बूथनिहाय यादी सार्वजनिक करण्यात यावी, पूर्वसूचना न देता अथवा म्हणणे मांडण्याची संधी न देता कोणाचेही नाव यादीतून वगळण्यावर बंदी घालावी, तसेच घटनात्मक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंतीही या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.