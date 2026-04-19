Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाचा मोठा इशारा! महामार्गावरची एक चूक ठरू शकते जीवघेणी, नवे कडक नियम जाणून घ्या! राज्य सरकारला सूचना

सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांवरील प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. संविधानातील अनुच्छेद २१ नुसार सन्मानाने जगण्याचा हक्क यात प्रवाशांची सुरक्षा येते, असे न्यायालयाने सांगितले. देशातील महामार्गांवरील कमतरता दूर करण्यासाठी अनेक ठोस पावले उचलण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..न्यायालयाने सांगितले की, सरकारी कामातील उशीर किंवा सुविधांच्या अभावामुळे रस्ते धोकादायक होऊ नयेत. बेकायदेशीर पार्किंग किंवा अपघात होणारी ठिकाणे यांसारख्या टाळता येणाऱ्या कारणांमुळे एखादा जीव गेला तर ते सरकारचे अपयश मानले जाईल. जगण्याचा हक्क म्हणजे फक्त जीव वाचवणे नाही, तर सुरक्षित वातावरण देणे हीही सरकारची जबाबदारी आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.न्यायमूर्ती जे. के. महेश्वरी आणि अतुल चंदुरकर यांच्या खंडपीठाने अनुच्छेद १४२ चा वापर करून हे आदेश दिले. दोन मोठ्या अपघातांनंतर न्यायालयाने स्वतःहून या प्रकरणाकडे लक्ष दिले. २ नोव्हेंबर रोजी राजस्थानातील फलोदी येथे टेम्पो ट्रॅव्हलरने उभ्या ट्रकला धडक दिली होती. तर ३ नोव्हेंबर रोजी तेलंगणातील रंगारेड्डी येथे बसने खडीच्या ट्रकला धडक दिली होती..नवीन ढाबे किंवा व्यावसायिक बांधकामांना परवानगी नाहीन्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनुसार, मोठी आणि व्यावसायिक वाहने राष्ट्रीय महामार्गावर ठरलेल्या जागेशिवाय कुठेही थांबू किंवा पार्क करू शकत नाहीत. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी तपास पथके तयार करावी, अतिक्रमणे काढावी आणि लोकांच्या तक्रारींसाठी टोल-फ्री नंबर सुरू करावा.महामार्गाच्या 'राइट ऑफ वे' भागात नवीन ढाबे किंवा व्यावसायिक बांधकामांना परवानगी दिली जाणार नाही. सर्व बेकायदेशीर अतिक्रमणे ६० दिवसांत काढावी लागतील. एनएचएआय किंवा पीडब्ल्यूडीची परवानगी नसताना कोणताही परवाना किंवा मंजुरी दिली जाणार नाही. आधी दिलेल्या परवान्यांची ३० दिवसांत तपासणी केली जाईल..जिल्हा महामार्ग सुरक्षा कृती दलप्रत्येक जिल्ह्यात 'जिल्हा महामार्ग सुरक्षा कृती दल' तयार केले जाईल. अतिक्रमणे काढण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांची असेल. राज्य सरकारांनी जमीन वापर बदलण्यावर बंदी घालावी. तसेच महामार्गांवर गस्त घालण्यासाठी विशेष पथके ३० दिवसांत तयार करावी.एनएचएआयने आधुनिक वाहतूक व्यवस्था लवकर सुरू करावी. यात कॅमेरे, वेग मोजणारी यंत्रे, सूचना फलक आणि आपत्कालीन कॉल बॉक्स असतील. बंद असलेली यंत्रे ६० दिवसांत सुरू करावी. प्रत्येक ७५ किमी अंतरावर रुग्णवाहिका आणि बचाव क्रेन ठेवावी..ट्रक थांबण्यासाठी विशेष जागाप्रत्येक ७५ किमीवर ट्रक थांबण्यासाठी विशेष जागा तयार करावी. येथे विश्रांती, अन्न, स्वच्छतागृहे, सुरक्षित पार्किंग, प्रथमोपचार आणि लांबून दिसणारे फलक असतील. शक्य असल्यास अशा आणखी सुविधा द्याव्यात.अपघात होणाऱ्या ठिकाणांची यादी ४५ दिवसांत जाहीर करावी. त्या ठिकाणी तेज दिवे, वेग कॅमेरे, इशारा फलक आणि रस्त्यावरील पट्टे असणे बंधनकारक असेल. सर्व संबंधित संस्था या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास जबाबदार असतील.न्यायालयाने आदेशांच्या प्रती सर्व राज्यांच्या अधिकाऱ्यांना पाठवण्याचे सांगितले आहे. या आदेशांमुळे महामार्गांवरील बेकायदेशीर पार्किंग, ढाबे आणि अतिक्रमणे कमी होऊन प्रवास अधिक सुरक्षित होईल, अशी अपेक्षा आहे.