Supreme Court: बांगलादेशातून आलेल्या निर्वासितांना मिळेल नागरिकत्व; CAA बाबत सुप्रीम कोर्टाचा महत्वाचा निकाल!

A significant ruling that impacts citizenship rights and immigration policies in Assam : CAA आणि कलम 6A यांचे एकत्रित परिणाम भारतीय समाजात विस्तृत चर्चा निर्माण करीत आहेत. या निर्णयामुळे नागरिकत्वाच्या प्रश्नांवर आणि भारताच्या विविधतेवर विचार केला जाईल. हे असे मुद्दे आहेत जे भविष्यातील धोरणनिर्माणास प्रभावित करणार आहेत, म्हणूनच या निर्णयाचे परिणाम फार महत्त्वाचे आहेत.