Supreme Court Orders: 5 कोटींमध्ये संपला दशकभराचा वाद! सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, मुंबईतील फ्लॅटही सोडावा लागणार

सर्वोच्च न्यायालयाने एका दीर्घकाळ चाललेल्या घटस्फोट प्रकरणात महत्त्वाचा निकाल देताना पत्नीला कायमस्वरूपी पोटगी म्हणून पाच कोटी रुपये देण्याचे आदेश पतीला दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, या जोडप्यातील दशकभराचा वाद आता सर्व सीमा ओलांडून गेला आहे आणि त्याने महाभारतातील युद्धासारखे रूप धारण केले आहे. पत्नीच्या मोठ्या उत्पन्नाबाबत पतीने केलेली विनंती न्यायालयाने पूर्णपणे फेटाळून लावली..न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सध्या अल्पवयीन मुलासह कोलकाता येथे राहणाऱ्या या महिलेला मुंबईतील तीन बेडरूमच्या फ्लॅटचा ताबा विभक्त पतीकडे परत करावा लागणार आहे. हा फ्लॅट सासरच्या कुटुंबाच्या मालकीची असून तिचे मूल्य पाच कोटी रुपये आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात पतीच्या वर्तनावर तीव्र शब्दांत टीका केली. वकील असलेल्या पतीने आपल्या पत्नीविरुद्ध आणि तिच्या वकिलांविरुद्ध सूडाच्या भावनेने आणि सततच्या हट्टाने कायदेशीर कारवाई चालवल्याचे खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले..Supreme Court: एकाच सुनावणीत ६१ खटले संपले; ३२ वर्षांनी जोडप्याला घटस्फोट, सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल.जवळपास ८० खटले दाखल करण्यात आलेन्यायालयाने सांगितले की, विविध न्यायिक मंचांवर आणि वैधानिक संस्थांमध्ये एकूण जवळपास ८० खटले दाखल करण्यात आले होते. यातील बहुतेक खटले पतीनेच दाखल केले होते. त्यामुळे केवळ पत्नीलाच नव्हे तर तिच्या बाजूचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनाही लक्ष्य करण्यात आले. न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी याबाबत स्पष्टपणे म्हटले की, "प्रतिवादी पतीने प्रत्येक टप्प्यावर अपीलार्थी पत्नी, तिच्या नातेवाईकांविरुद्ध तसेच तिच्या वकिलांविरुद्ध असंख्य अर्ज आणि तक्रारी दाखल करून न्यायिक प्रक्रिया जाणूनबुजून गुंतागुंतीची आणि विलंबित करण्याचा प्रयत्न केला. ही कार्यवाही सूडबुद्धीने आणि त्रास देण्याच्या हेतूने करण्यात आली असल्याचे स्पष्ट दिसते. हे पतीच्या शत्रुत्वपूर्ण, भांडखोर आणि सूडप्रवृत्त दृष्टिकोनाचा पुरावा आहे.".शिस्तभंगाची कारवाई देखील सुरूपत्नीच्या वकिलांविरुद्ध पतीने राज्य बार कौन्सिलसमोर शिस्तभंगाची कारवाई देखील सुरू केली होती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने म्हटले की, "पतीच्या या अविरत, सूडबुद्धीच्या आणि जाचक वर्तनामुळे पत्नीला वैवाहिक जीवन चालू ठेवणे अत्यंत कठीण झाले असावे, हे सहज लक्षात येते.".मुलांना भेटण्याच्या हक्कापासून वंचितपतीने वारंवार आरोप केला होता की, पत्नीने न्यायालयाची परवानगी न घेता मुलांना कोलकात्याला नेले आणि त्यामुळे त्याला मुलांना भेटण्याच्या हक्कापासून वंचित ठेवले. मात्र न्यायालयाने याबाबत स्पष्ट मत व्यक्त केले की, "अशा कृतीला कोणताही दुय्यम किंवा संशयास्पद हेतू जोडता येणार नाही. एका आईची मुख्य चिंता ही आपल्या मुलांची काळजी, कल्याण आणि सुरक्षित संगोपन करण्याचीच असते. हे स्थलांतर संरक्षणात्मक पाऊल म्हणून दिसते.".मुंबईतील फ्लॅटचा ताबा पतीकडे देण्याचे हमीपत्रपत्नीच्या सर्व दाव्यांचा अंतिम निपटारा म्हणून पतीला पाच कोटी रुपये देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही रक्कम न्यायालयाच्या निकालाच्या तारखेपासून एका वर्षाच्या आत एकदम किंवा चार समान त्रैमासिक हप्त्यांमध्ये अदा करावी लागेल. पाच कोटी रुपये मिळाल्यापासून दोन आठवड्यांच्या आत मुंबईतील फ्लॅटचा ताबा पतीकडे देण्याचे हमीपत्र पत्नीने दोन आठवड्यांच्या आत न्यायालयात सादर करावे, असेही स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत..Supreme Court: न्यायाधीशाला 'विकण्याचा' प्रयत्न, ३० लाखांच्या लाच प्रकरणात ७० वर्षीय वकिलाला सुप्रीम कोर्टाचा जबरदस्त धक्का!