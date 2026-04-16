Supreme Court: "निवडणुकांमध्ये मतदान न केल्यास अटक होणार..."; कोर्टाच्या निर्णयाने चित्र बदललं, CJI सूर्यकांत काय म्हणाले?

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना स्पष्ट संदेश दिला की, निवडणुकीत मतदान न करणाऱ्यांवर अटक किंवा दंडात्मक कारवाई करता येणार नाही. मतदान हे नागरिकांचे नैतिक कर्तव्य असले तरी त्याला कायद्याने जबरदस्तीचे स्वरूप देता येत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. याचिकाकर्त्याने मतदान टाळणाऱ्या नागरिकांना सरकारी लाभ, योजना आणि सुविधांपासून वंचित ठेवण्याची मागणी केली होती. मात्र सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही याचिका पूर्णपणे निकाली काढली. खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांचा समावेश होता..सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, असे निर्णय हे धोरणात्मक बाबी आहेत आणि ते सरकारच्या अखत्यारीत येतात. न्यायालयाने सक्तीच्या मतदानाच्या व्यावहारिक अडचणींवर जोरदार आक्षेप नोंदवला. भारतासारख्या विविध सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी असलेल्या देशात हे उपाय अमलात आणणे अशक्य आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. सरन्यायाधीशांनी एक साधे पण प्रभावी उदाहरण दिले. ते म्हणाले, "जर मतदान सक्तीचे केले तर माझ्या सहकारी न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांना आपल्या कामाच्या दिवशी पश्चिम बंगालला जावे लागेल." यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी तत्काळ उत्तर दिले की, न्यायालयीन कामकाजही मतदानाएवढेच महत्त्वाचे आहे..भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून गेल्या ७५ वर्षांत नागरिकांच्या विवेकबुद्धीवर आणि जबाबदारीवर पूर्ण विश्वास ठेवला गेला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याकडे लक्ष वेधले. मतदान करणे प्रत्येकाकडून अपेक्षित आहे, परंतु ते सक्तीचे होऊ शकत नाही. उदाहरणार्थ, जे गरीब कुटुंबे उदरनिर्वाहासाठी रोजगाराच्या शोधात कामावर जातात, त्यांना मतदानासाठी कसे भागवले जाईल, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.लोकशाही ही निवड करण्याची स्वतंत्रता आहे. इतिहासात अनेक गाणी आणि राष्ट्रगीते याच स्वातंत्र्याचा गौरव करतात. 'जन गण मन' किंवा स्वातंत्र्यलढ्यातील 'वंदे मातरम्' सारखी गाणी नागरिकांना अधिकार आणि जबाबदारी दोन्ही स्मरित करतात. अशा पार्श्वभूमीवर मतदान न केल्याबद्दल शिक्षा देणे हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांविरुद्ध आहे, असे स्पष्ट झाले..याचिका निकाली काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांकडे जाण्याची परवानगी दिली. न्यायालयाने पुन्हा एकदा सांगितले की, मतदान न केल्याबद्दल दंडात्मक कारवाईचा निर्णय घेण्याची अधिकारिता न्यायालयाकडे नाही. हा निर्णय भारतीय लोकशाहीच्या ७५ वर्षांच्या परंपरेला साजेसा आहे. जिथे नागरिकांना स्वतःच्या विवेकाने मतदान करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाते, तिथे जबरदस्तीची कल्पना फिट बसत नाही..दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक वेगळा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्यासमोर युक्तिवाद करणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांचे अनधिकृत व्हिडिओ रेकॉर्डिंग हटवण्याचे निर्देश दिल्ली पोलिसांना देण्यात आले आहेत. हा आदेश न्यायिक प्रक्रियेच्या गोपनीयता आणि योग्यतेच्या दृष्टिकोनातून दिला गेला आहे.