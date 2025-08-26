देश

अंबानींच्या 'वनतारा'त प्राणी कुठून येतात? गुजरातमधील जामनगरचा गाजलेला प्राणीप्रकल्प अडचणीत! SC नं स्थापन केलं विशेष चौकशी पथक

Supreme Court Forms Special Investigation Team on Vantara : रिलायन्स फौंडेशनचे (Reliance Foundation) आर्थिक पाठबळ असलेले ‘वनतारा’ हे ३५०० एकर परिसरात उभारले आहे. याच वर्षी मार्च महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘वनतारा’चे उद्‌घाटन झाले होते.
Vantara Wildlife Help Centre
Vantara Wildlife Help Centreesakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नवी दिल्ली : गुजरातमधील जामनगर जिल्ह्यात असलेल्या वनतारा वन्यजीव मदतकेंद्राच्या (Vantara Wildlife Help Centre) कामकाजाबाबत चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) माजी न्यायाधीश जे. चेलमेश्‍वर यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष तपास पथकाची स्थापना केली आहे. न्या. चेलमेश्‍वर हे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आहेत.

Loading content, please wait...
Gujarat
Supreme Court
Reliance Company
Anant Ambani

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com