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Supreme Court Maintenance Ruling : पत्नीचे परपुरूषाशी संबंध, पतीकडून पोटगी मिळवण्याचा अधिकार नाही; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल

Adultery Law India : सीआरपीसी कलम 125(4) नुसार, पत्नी व्यभिचारात असल्यास किंवा पतीसोबत राहण्यास नकार देत असल्यास पोटगी मिळत नाही. अंतरिम पोटगी देण्यापूर्वी व्यभिचाराच्या आरोपांची प्राथमिक पडताळणी आवश्यक असल्याचे कोर्टाने म्हटले.
Supreme Court of India

Supreme Court of India

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Supreme Court Verdict on Interim Maintenance Explained : सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी एका महत्त्वपूर्ण निकालात असे स्पष्ट केले की, जर पत्नीवर दुसऱ्या पुरुषाशी शारीरिक संबंध असल्याचा आरोप असेल आणि तो आरोप प्रथमदर्शनी खरा वाटत असेल, तर तिला अंतरिम पोटगी दिली जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, पतीचा सीआरपीसी च्या कलम १२५(४) अन्वये दाखल केलेला अर्ज प्रलंबित असताना पत्नीला अंतरिम पोटगी नाकारता येणार नाही.

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