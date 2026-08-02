Supreme Court Maintenance Ruling : पत्नीचे परपुरूषाशी संबंध, पतीकडून पोटगी मिळवण्याचा अधिकार नाही; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल

Supreme Court Verdict on Interim Maintenance Explained : सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी एका महत्त्वपूर्ण निकालात असे स्पष्ट केले की, जर पत्नीवर दुसऱ्या पुरुषाशी शारीरिक संबंध असल्याचा आरोप असेल आणि तो आरोप प्रथमदर्शनी खरा वाटत असेल, तर तिला अंतरिम पोटगी दिली जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, पतीचा सीआरपीसी च्या कलम १२५(४) अन्वये दाखल केलेला अर्ज प्रलंबित असताना पत्नीला अंतरिम पोटगी नाकारता येणार नाही..सुप्रीम कोर्टाने पतीची याचिका मान्य केली. अंतरिम पोटगी मंजूर करण्यापूर्वी व्यभिचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्याची पतीची विनंती कनिष्ठ न्यायालय आणि राजस्थान उच्च न्यायालयाने यापूर्वी फेटाळली होती. सीआरपीसीच्या कलम १२५(४) नुसार, जर पत्नी दुसऱ्या पुरुषाशी संबंध ठेवत असेल, पुरेसे कारण नसताना पतीसोबत राहण्यास नकार देत असेल किंवा परस्पर संमतीने वेगळी राहत असेल, तर ती पोटगी किंवा अंतरिम पोटगी मिळण्यास पात्र ठरत नाही..Bombay High Court Alimony Ruling : पत्नीचे उत्पन्न पतीपेक्षा जास्त तर पोटगी नाही! मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय.याबाबत स्पष्टीकरण देताना खंडपीठाने म्हटले की, "जेव्हा एखाद्या प्रकरणासाठी पुराव्याद्वारे सिद्धतेची आवश्यकता असते, तेव्हा परिस्थितीची सविस्तर तपासणी आणि पडताळणी, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे इत्यादी गोष्टींना वेळ लागतो. कलम १२५(४) मध्ये अशी स्पष्ट तरतूद आहे की व्यभिचार सिद्ध झाल्यास पत्नी अंतिम किंवा अंतरिम पोटगी मिळण्यास पात्र नाही; त्यामुळे, जर पतीने कलम १२५(४) अन्वये अर्ज केला आणि सुरुवातीच्या टप्प्यावरच पुराव्याद्वारे आरोप सिद्ध केले, तर अंतरिम पोटगी रोखून धरली जाऊ शकते.".पतीने ९२ व्हिडिओ आणि फोटोंचे दिले पुरावेया प्रकरणात, पत्नीवरील आरोप सिद्ध करण्यासाठी पतीने मोठ्या संख्येने फोटोज आणि ९२ व्हिडिओ सादर केले होते. हा पुरावा कदाचित खाजगी गुप्तहेराद्वारे मिळवला असावा, असे न्यायालयाने नमूद केले. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, माहिती आणि पुरावे गोळा करण्यासाठी खाजगी गुप्तहेरांवर वाढत्या अवलंबनामुळे, खाजगी तपास क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी कायदा करण्याची गरज असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने अधोरेखित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.