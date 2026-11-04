Supreme Court: विरोधाच्या नावाखाली आंदोलनस्थळाचा ताबा नको ;‘जंतरमंतर’संबंधी याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

नवी दिल्ली, : ‘विरोध करण्याच्या नावाखाली आंदोलनस्थळावर कोणीही कायमचा ताबा मिळवू शकत नाही,’ अशी टिपणी ‘जंतरमंतर’वरील आंदोलनाच्या अनुषंगाने दाखल असलेल्या विविध याचिकांच्या एकत्रित सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आज केली. एकाच पक्षाला आंदोलन करण्याचा अधिकार नाहीत. तुम्ही ताबा घेतला तर शेतकरी, पत्रकार, वकील आदी आंदोलनकर्त्यांनी कुठे जायचे, प्रत्येकाला विरोध करण्याचा अधिकार असल्याचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले. .‘जंतर मंतर’वरील आंदोलनावेळी पोलिसांनी असंख्य लोकांना ताब्यात घेतले होते. त्यावेळी झालेला लाठीहल्ला, हिंसाचार, इंटरनेट बंद करणे, जंतर मंतर हे ठिकाण आंदोलन स्थळाच्या यादीतून हटवणे याबाबत याचिका दाखल झाल्या होत्या. दुसरीकडे मागील काही दिवसांपासून सातत्याने होत असलेल्या आंदोलनामुळे मोठे नुकसान होत असल्याचे सांगून व्यापाऱ्यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करीत असलेल्या आयोजकांना व्यापाऱ्यांनी पक्षकार करावे, असा सल्ला न्यायालयाने यावेळी दिला. .विरोधाच्या नावाखाली आंदोलनस्थळाचा ताबा नकोआंदोलन जेथे होते, त्या परिसरात पन्नास लाख लोक राहतात. आंदोलनामुळे बहुतांश लोकांना त्यांची दुकाने बंद ठेवावी लागल्याचे व्यापाऱ्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. तर जे लोक आंदोलन करतात, त्यांनी त्याच्या परिणामांची जबाबदारी घेतली पाहिजे, असे सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. आंदोलनासाठी वेळेची निश्चिती आणि त्या अनुषंगाने इतर व्यवस्था झाली पाहिजे. आंदोलनाचा लोकांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाणे आवश्यक असल्याची टिप्पणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी केली. .काय होता आक्षेप?ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या आंदोलनावेळी पोलिस आणि प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केले नव्हते, असा आक्षेप काही याचिकांमध्ये घेण्यात आला होता. यावरून न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस जारी करून उत्तर मागविले होते. घटनास्थळाचे ‘सीसीटीव्ही’ फूटेज आणि डिजिटल पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. एकाच प्रकारच्या याचिका विविध श्रेणीत विभागल्या जाव्यात आणि त्यावरून उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने त्यावेळी दिले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.