Supreme Court: न्यायालयाचा अपमान करण्याचे प्रकार चिंताजनक

Supreme Court Observes Increase in Contemptuous Behavior: न्यायालयावर अविश्वास आणि अपमान करणाऱ्या घटकांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाची कडक टीका. न्यायालयीन शिस्त आणि प्रतिष्ठा सुनिश्चित करण्याचे आवाहन.
नवी दिल्ली : न्यायालयातील सुनावणीचा निकाल अपेक्षेप्रमाणे लागला नाही तर काही पक्षकार व वकील न्यायाधीशांविरुद्ध उघडपणे अविश्वास व्यक्त करत त्यांच्यावर अपमानास्पद आरोप करण्याच्या घटना वाढल्या असून हे अत्यंत चिंताजनक आणि अस्वस्थ करणारे आहे, अशी टिपणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केली.

