Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! निवृत्तीचे वय ६० की ६२? सात राज्यांसाठी नियम बदलणार, नेमका काय आहे आदेश?

नवी दिल्ली : जिल्हा न्यायपालिकेतील न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. छत्तीसगड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्कीम, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या सात राज्यांमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संबंधित राज्यांनी सेवा नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत..दोन वर्षांची मुदतवाढ मात्र आपोआप मिळणार नाहीन्यायिक अधिकाऱ्यांना ६० वर्षांनंतर आणखी दोन वर्षे सेवेत राहण्याची संधी मिळणार असली, तरी ही मुदतवाढ स्वयंचलित स्वरूपाची नसेल. वयाची ६० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पात्रता, कार्यक्षमता आणि कामगिरीचे मूल्यमापन संबंधित उच्च न्यायालयाकडून केले जाईल. या मूल्यांकनानंतरच संबंधित अधिकारी ६२ वर्षांपर्यंत सेवेत कायम राहू शकतील की नाही, याचा निर्णय घेतला जाईल. सेवा नियमांमध्ये आवश्यक बदल शक्य तितक्या लवकर, शक्यतो दोन महिन्यांच्या आत करण्याचे निर्देश राज्यांना देण्यात आले आहेत..३१ मार्च २०२६ नंतर निवृत्त झालेल्यांनाही संधीसर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात ३१ मार्च २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर वयाची ६० वर्षे पूर्ण करून निवृत्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांचाही विचार करण्यात आला आहे. अशा अधिकाऱ्यांनी केंद्र किंवा राज्य सरकारमध्ये अन्य कोणतीही नोकरी किंवा लाभाचे पद स्वीकारले नसेल, तर त्यांना पुन्हा न्यायिक सेवेत येण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.पुनर्नियुक्तीनंतर त्यांना वेतन, ज्येष्ठता आणि सेवेत सातत्य यांसारखे लाभ मिळू शकतील. मात्र, पुनर्नियुक्तीचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडून करण्यात येणाऱ्या गुणवत्ता आणि कामगिरीच्या मूल्यांकनावर अवलंबून असेल. तसेच यासाठी आधी मिळालेले सेवानिवृत्तीविषयक लाभ परत करावे लागतील..जिल्हा न्यायालयांतील रिक्त पदांची समस्यान्यायिक अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढवण्यामागे जिल्हा न्यायपालिकेतील रिक्त पदांची समस्या हे महत्त्वाचे कारण असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. न्यायिक सेवेसाठी विशेष प्रशिक्षण आणि अनुभव आवश्यक असतो. मात्र, अनेक राज्यांमध्ये भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही मंजूर पदे रिक्त राहतात. परिणामी मंजूर पदांची संख्या आणि प्रत्यक्ष कार्यरत न्यायिक अधिकाऱ्यांची संख्या यांच्यात सातत्याने तफावत राहते. अनुभवी अधिकाऱ्यांना आणखी दोन वर्षे सेवेत ठेवण्यात आल्यास ही कमतरता कमी करण्यास मदत होऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले..इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा युक्तिवाद फेटाळलान्यायिक अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढवल्यास अन्य सरकारी कर्मचारीही अशाच मागण्या करू शकतात, असा युक्तिवाद राज्यांकडून करण्यात आला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने तो स्वीकारला नाही. न्यायिक सेवेची घटनात्मक रचना स्वतंत्र असून तिची भरती प्रक्रिया, जबाबदाऱ्या आणि घटनात्मक दर्जा सामान्य सरकारी कर्मचाऱ्यांपेक्षा वेगळा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अनुभवी न्यायिक अधिकाऱ्यांना सेवेत कायम ठेवल्याने त्यांचा अनुभव गमावण्याचे टाळता येईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले..Supreme Court: ओबीसी क्रिमी लेयरवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने केंद्र सरकार तणावात; स्पष्टीकरणासाठी याचिका.बहुतेक उच्च न्यायालयांचा ६२ वर्षांच्या वयोमर्यादेला पाठिंबाजवळपास सर्व उच्च न्यायालयांनी न्यायिक अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६२ वर्षे करण्यास समर्थन दिले आहे. काही न्यायालयांनी यासोबत कामगिरी, आरोग्य किंवा छाननीचे निकष ठेवण्याची सूचना केली. अलाहाबाद, कलकत्ता, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पाटणा, राजस्थान, सिक्कीम आणि त्रिपुरा उच्च न्यायालयांनी ६० वरून ६२ वर्षे वयोमर्यादा करण्यास पाठिंबा दिला. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयांनीही ६२ वर्षांना समर्थन दिले. मात्र, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये सध्या निवृत्तीचे वय ६० वर्षेच कायम आहे..उर्वरित राज्यांना दोन आठवड्यांची मुदतउर्वरित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या भूमिकेचा फेरविचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांची मुदत दिली असून, अनुपालन अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ ऑक्टोबरला होणार आहे.ऑल इंडिया जजेस असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १ सप्टेंबर रोजी हा आदेश दिला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाचा त्यात समावेश होता. न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय यापूर्वी १९९२ मध्ये वाढवण्यात आले होते. जिल्हा न्यायपालिकेतील सातत्याने रिक्त राहणारी पदे आणि अनुभवी अधिकाऱ्यांची आवश्यकता लक्षात घेऊन या विषयाचा पुन्हा विचार करण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले..Supreme Court : तारीख पे तारीख बंद! सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्याच दिवशी ४०० हून अधिक प्रकरणे निकाली; एका दिवसात नेमकं काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.